Vox se queda solo y vota en contra de la moción frente a las agresiones machistas, LGTBIfóbicas y de odio en Elche

Desde Compromís, la edil Esther Díez remarcaba, entre otras ideas, que la ultraderecha niega la discriminación del colectivo LGTBI o el machismo, elabora relatos que incitan al desprecio y justifica el odio a las personas que considera diferentes, entre otros muchos despropósitos. En este sentido se pedía una condena contundente contra el discurso del odio, sobre todo tras el asesinato de Samuel Luiz, el pasado 3 de julio, además de sacarse a colación el asesinato de Alicia en una acequia de La Hoya, o la muerte de más de mil mujeres víctimas de la violencia machista desde 2003. "Todos se perpetraron porque consideraban (a las víctimas) inferiores", manifestaba Díez.

Aurora Rodil, concejala de Vox Elche, tachaba no obstante esta moción de "cúmulo de incoherencias", "falaz moción", "filocomunista", además de "tramposa y fingida". "Las agresiones son todas condenables, sin excepción de sexo, credo u opción política", explicó Rodil, quien lamentó que no se condene del mismo modo la, por ejemplo, muerte de niños a manos de madres. "Usted trae fake news y no se arrepiente de ello", dijo la concejala, quien calificaba esta moción de "farándula".

Posiblemente, esta moción fue la que más tensión generó en el pleno, sobre todo porque el alcalde, Carlos González, estuvo a punto de expulsar a Rodil de la sesión por las reiteradas interrupciones cuando Esther Díez hizo uso de su segundo turno de palabra. El primer edil llamó al orden a Rodil hasta en dos ocasiones.

Pero la cosa no quedó ahí. El PP, a través de su líder Pablo Ruz, aprovecho esta moción para asegurar que PSOE y Compromís habían sido los dos únicos grupos que se habían negado a suscribir una declaración institucional de condena al "régimen asesino y tiránico de Cuba, que persigue a los homosexuales, que ha condenado a todo el pueblo cubano, y que solo ha generado odio, angustia y miseria". "PSOE y Compromís se han negado a firmar una declaración institucional para la condena al régimen castrista. Qué hipocresía más grande, es la doble vara de medir de ustedes, que se niegan a condenar el odio", agregaba Ruz.

Por otra parte, Esther Díez consideró rastrero que Ruz, a raíz de esta moción, sacara a colación los abusos sexuales del exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra cometidos contra una menor cuando era educador en el centro en el que ella residía como tutelada de la Generalitat.

Aurora Rodil, antes de cerrar su intervención, apuntó que Vox no consideraba que esta moción fuera en defensa de los homosexuales, de las mujeres: "Va en contra de los que disentimos sobre cómo ven ustedes las cosas. Samuel fue asesinado por la ultraizquierda, esta moción es para estigmatizar a grupos políticos", concluyó la edil de Vox, mientras que el popular Pablo Ruz criticó por un lado que "la izquierda no es superior moralmente a nadie", mientras que por otra parte quiso dejar claro que "el PP condena todo tipo de odio y violencia y condenamos la dictadura de Cuba". Esther Díez, hasta en un par de ocasiones, no tuvo reparos en afirmar que condenaba la dictadura del régimen cubano.