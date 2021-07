Libertad horaria para el colegio Tamarit

Reivindicación. Por tercer curso consecutivo la comunidad educativa del colegio Tamarit se ha encontrado con que debe acatar un horario escolar que no es el que han votado en los consejos escolares y que, creen, perjudica a los alumnos, discapacitados psíquicos. Reivindican ante Educación que no haga oídos sordos.

El colegio Tamarit de Elche, un colegio para jóvenes con discapacidad intelectual, sigue encallado en un problema que aparentemente es fácilmente solucionable, que tiene que ver con su horario escolar y que la comunidad educativa no termina de entender por qué la Conselleria de Educación complica las cosas en lugar de facilitarlas.

Hasta hace tres cursos este centro educativo funcionaba con un horario de 9 a 15.30 horas, que les venía bien a todos: profesores, padres y alumnos. Pero a partir del curso 2019-2020 se encontraron con la sorpresa de que a partir de septiembre el horario que tenía que ser era el de acabar a las cuatro de la tarde, es decir, los alumnos tenían que estar media hora más, según indican fuentes de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio.

«La cuestión es que hay dos órdenes de la Conselleria de Educación que nos amparan a la hora de nosotros poder elegir un horario, siempre que se argumente debidamente. Se nos negó en el primer año aduciendo que eran órdenes de València; se negó el segundo año, en este caso por el covid; y ahora se nos vuelve a denegar de cara al curso 2021-2022. Este año lo único que alegan es que tenemos que salir como todos los centros de la Comunidad Valenciana, es decir, a las 16 horas», señala desde la AMPA.

La AMPA pide salir media hora antes para conciliar mejor y llegar a tiempo a actividades adaptadas externas

En este centro están matriculados cerca de 96 alumnos que presentan algún tipo de discapacidad psíquica de tipo moderada o severa con autonomía. Aquí, además de educarlos como en un instituto, se les ayuda también a desenvolverse en la vida moderna e, incluso, a que sean lo más autónomos posibles y, dentro de sus posibilidades, prepararlos para un futuro escenario laboral.

«Nosotros tenemos una particularidad y es que este centro es de educación especial. No son alumnos muy afectados a nivel cognitivo y pueden ir a otras actividades al salir de clase. Pero cuanto más tarde salgas de clase, peor te viene con el resto de actividades. Y se trata de actividades adaptadas, de deporte adaptado, de artes escénicas, es decir, te tienes que ceñir a un horario y no te puedes apuntar al club que a ti te apetezca. Está todo más restringido», recuerdan desde la representación de los padres para justificar que ese cambio de horario no es baladí o un simple capricho.

Este centro reúne a jóvenes de 12 a 21 años, procedentes no solo de Elche, sino también de Crevillent, el núcleo urbano de Gran Alacant, Santa Pola, El Altet y La Hoya. Es decir, es un colegio comarcal que acoge a jóvenes que vienen de aulas específicas de otros colegios.

Por eso, desde la AMPA quieren reivindicar que les parece «muy injusta la situación, porque si se nos da un derecho a elegir horario, ¿por qué luego se nos impone?».

Los afectados insisten en que tienen a su favor dos órdenes de la propia conselleria. Una, la de 11 de junio de 1998, por la que se establecen los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar, donde los directores de los centros docentes pueden solicitar modificación de jornada escolar exponiendo razones y justificación, acompañando aprobación del consejo escolar del centro, y teniendo en cuenta que no implica disminución del número total de horas. Y también la orden de 14 de junio de 2016, que regula las condiciones y procedimiento de solicitud de un plan específico de organización escolar.

«Lo hemos intentando a través de las vías administrativas, y ya solo nos queda acudir a los medios porque hemos agotado los caminos», insisten desde la comunidad educativa.

La petición del colegio Tamarit cuenta además con el apoyo del consejo escolar municipal de Elche y también de la propia concejala de Educación, María José Martínez. El consejo escolar incluso va a elevar un escrito a la Dirección Territorial de Educación, que ya conoce desde hace tiempo el problema, para insistir una vez más en este asunto y hacer así más fuerza.

«Tenemos derecho a elegir, hay un consejo que lo ha votado, entonces ¿para qué sirve este consejo?», se preguntan desde la AMPA, que indican que para los padres trabajadores también supone un inconveniente a tener en cuenta.

«Hay muchos niños que después del comedor no hay manera de trabajar con ellos. Cuanto más tarde salen es peor, se quedan en un estado de sopor que se hace muy cuesta arriba trabajar con ellos. Los que tienen conductas un poco más inestables tienen algún que otro incidente, están más cansados, están más hartos y la convivencia es peor de controlar», subrayan las mismas fuentes.

Este centro ya recibió en 2008 la negativa a cambiar a jornada continua, pero en 2011 consiguió la libertad horaria deseada.

Este diario se puso en contacto este martes con la Conselleria de Educación para recoger su parecer al respecto, pero al cierre de esta edición no había recibido aún respuesta.