Oltra responsabiliza a la concesionaria de la situación de la residencia de Altabix

La consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, responsabiliza a la concesionaria de la residencia de Altabix de sus múltiples deficiencias. La vicepresidenta del Consell defendía este martes en Elche que la obligación de que se mantenga este edificio público y de gestión privada parte de la empresa. Respondía así después de que el alcalde, Carlos González, le reclamase a la representante autonómica que se solventen ya los problemas en el geriátrico.

«Pido una solución valiente y expeditiva porque nos preocupa la situación ya que llevamos muchos meses con goteo constante de problemas, que se han agravado con la pandemia», refería el regidor ilicitano al inicio del encuentro para presentar el Plan Convivint.

La consellera tenía pendiente la pasada tarde del martes una reunión con familiares y usuarios de la residencia para explicarles los pasos que se van a dar, y también para escuchar las quejas por el deficiente estado en el que se encuentran algunas de las instalaciones, ya que según han venido manifestando usuarios, el sistema de climatización que se está instalando es insuficiente y al menos hasta los últimos días seguía sin funcionar.

Lo cierto es que como la concesionaria, según se dijo, no está tomando medidas es la conselleria la que va a asumir las adecuaciones del edificio con cargo a la empresa. Oltra explicaba este martes que lo más perentorio era solucionar el problema con el aire acondicionado y por ello se sacó primero un contrato de emergencia antes del estado del alarma, «se preparó el contrato y el Gobierno de España decidió no prorrogar el estado de alarma y ya no podíamos utilizar el contrato», exponía. Por ello justifica que se haya tenido que optar primero por un contrato menor para dotar del servicio de climatización que sólo cubre cinco aparatos de aire acondicionado, ya que un contrato más grande hubiese supuesto mínimo cuatro meses de trámites administrativos, razonaba la titular de Políticas Inclusivas. Aún y así, matizaba que se está preparando la licitación para mejorar el servicio.

Por la mañana Oltra apuntó que el papel de los familiares está siendo fundamental «porque son nuestros ojos» y reseñó que esta residencia ha tenido múltiples presiones en el último año y que incluso a nivel autonómico ha aumentado la capacidad de inspección.

Como ya adelantó en el pleno Esther Díez, portavoz de Compromís, la actual empresa concesionaria suma ya tres expedientes sancionadores que superan los 110.000 euros. Al menos uno de ellos es firme y el otro está en trámite.

24 horas después de la sesión plenaria desde el PP volvieron a reprochar este martes que PSOE y Compromís votaran contra su propuesta de subsanar inmediatamente todas las deficiencias de la residencia de mayores de Altabix y la reprobación de la consellera Monica Oltra. «Tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de los mayores y sus familias que están en esta residencia, pero los intereses partidistas y personalistas hizo que votaran en contra de nuestra moción para salvaguardar sus puestos», criticaba la edil Inmaculada Mora.

Desde la oposición narraban que hay familias que han tenido a sus mayores ingresados en el hospital tras enfermedades agravadas por el covid y decidieron no llevarlos a la residencia al no tener garantías y «a pesar de ello siguieron pagando las cuotas para no perder la plaza. Estas familias hacen un esfuerzo para poder atender a los ancianos en sus hogares pues estos necesitan cuidados médicos continuos que ellos en casa difícilmente se los podían dar», apuntaban.

Más centros asistenciales

Al margen de la crítica situación en la residencia de Altabix, desde la Conselleria de Políticas Inclusivas anunciaron que Elche tendrá cuatro centros asistenciales más. Entre ellos un centro de día para atender a mayores además de una nueva residencia y centro ocupacional para personas con diversidad funcional. Para jóvenes se pondrá en marcha un centro de día de inserción sociolaboral. El primer edil, Carlos González, apuntaba que Elche es la tercera ciudad en la Comunidad Valenciana «pero queremos ser la primera en equipamientos», por lo que reclamó al Consell que se dé «celeridad, plazos y agilidad en la ejecución». Estas infraestructuras vendrán también con el Plan Convivint.