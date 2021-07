El PP de Elche exige "más hechos y menos palabras" para la residencia de Altabix

La concejala del grupo municipal popular, Inmaculada Mora, ha mostrado su estupefacción al ver como PSOE y Compromís votaron contra la subsanación inmediata de todas las deficiencias de la Residencia de Mayores de Altabix y la reprobación de la consellera Monica Oltra.

Mora ha declarado que “el lunes PSOE y Compromís tuvieron la oportunidad de ponerse de lado de los mayores y sus familias que están en esta residencia, pero una vez, los intereses partidistas y personalistas hizo que votaran en contra de nuestra moción para salvaguardar sus puestos”.

"Este martes Oltra debería haber visitado esta residencia, hoy debería haber mostrado su empatía con sus usuarios estando con ellos y viendo de primera mano las terribles circunstancias en las que están” – Mora continuaba – “¿no era ella la que hablaba de salvar a las personas? ¿Dónde está? Su dejadez y su maltrato institucional hacia estas personas está poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores".

“Ya nadie cree a este gobierno sumido en la desesperación y la dejación, volverán a dar más largas, más palabrería y más compromisos, pero la residencia de Altabix, sus mayores y sus familiares quieren y necesitan una solución inmediata”.

Algunas familias que han tenido a sus mayores ingresados en el Hospital tras enfermedades agravadas por el covid y a las que han dado el alta han llegaron a decidir en el peor momento de la tercera ola no llevarlos a la residencia al no tener garantías de que no tengan más contagios. A pesar de ello, siguieron pagando las cuotas para no perder la plaza. Estas familias hacen un esfuerzo para poder atender a los ancianos en sus hogares pues estos necesitan cuidados médicos continuos que ellos en casa difícilmente se los podían dar, lo que desembocó en que los ingresaran en la única residencia pública, aunque de gestión privada por concesión de Elche.

«Por supuesto que pedimos perdón a las personas mayores y a los familiares que están sufriendo estos problemas en la residencia, e insisto: claro que hemos dado traslado y se tienen que solucionar de manera urgente», indicaba este lunes en el pleno municipal la concejala Esther Díez, quien tuvo que aguantar casi sola el chaparrón de PP y Vox. La edil de Mayores, Puri Vives, defendió, no con éxito, su labor, y aseguró que había estado donde tenía que estar ya que había hecho todo lo posible, pese a no ser competencia municipal. Aún así llegó a señalar que no tenía problemas en ser «cabeza de turca» si llegara el momento por lo acontecido en esta residencia, donde hubo demasiados fallecidos y contagios por el covid.