La Dama d’Elx, reiVindicar el present

Enguany torna a ser un 4 d’agost diferent. L’aniversari del descobriment de la Dama d’Elx no arriba barrejat amb el soroll dels petards i de la música que avança la immediata arribada de les Festes d’Elx. Aquest dimecres no ens amuntonarem al voltant de la rèplica del bust en el jaciment de l’Alcúdia preguntant-nos si el jove llaurador Manuel Campello hauria imaginat la importància de la seua troballa.

La pandèmia ha trastocat fins i tot dates com la de hui, en què de forma festiva i reivindicativa hem recordat al llarg de dècades aquella casualitat que contribuí de manera decisiva a què el nom d’Elx traspassara tantes fronteres. Però l’absència d’actes a què ens obliga la situació sanitària no resta importància a les urgències que tenim al voltant de la nostra Dama i, en general, envers el nostre patrimoni cultural.

De fet, el context actual reclama que sumem esforços per a posar en valor el nostre llegat únic. Hem de potenciar les nostres singularitats enfront de les tendències homogeneïtzadores; hem de connectar els nostres recursos per a explicar la magnitud de la nostra història, i hem d’apostar per la cultura segura en aquesta nova realitat post-covid.

Tot això, en primer lloc, passa per avançar en la integració de l’Alcúdia en la dinàmica del municipi. Cal entendre el jaciment com un element clau en la nostra oferta cultural i turística, augmentant la seua divulgació entre els il·licitans i il·licitanes, i connectant-la amb tots els recursos que s’ofereixen als turistes. La millor manera de fer-ho és unint la vida de l’Alcúdia amb la vida de la ciutat, sumant-la i utilitzant-la, en el millor dels sentits, com l’escenari únic i viu que és. L’èxit és palpable amb iniciatives com el festival de teatre clàssic que acull el jaciment cada estiu.

Al mateix temps, cal relacionar la Dama amb l’entorn del Camp d’Elx en què s’ubica. La nostra realitat rural és un dels nostres béns més preats i és una mostra de la nostra diversitat patrimonial. Per això, el marc de l’Alcúdia, ubicada en la partida d’Atzavares, és clau per a posar en valor la dimensió de tot allò que representa la Dama. Reforçar el jaciment suposaria, a més, la recuperació històrica i arqueològica del nostre camp.

Per descomptat, cal seguir donant suport a les investigacions que s’estan realitzant al jaciment, sota la direcció d’Alejandro Ramos Molina, per a obtenir una llarga seqüència d’ocupació històrica que documente i aporte llum sobre el nostre llegat històric i cultural. Cal posar en valor el conjunt de descobriments que s’han efectuat al llarg dels segles i que assoleixen una dimensió més enllà del bust de la Dama.

I, per descomptat, hem de tindre la Dama a Elx. En Compromís ho defensem de manera rotunda. El bust ha de ser al seu lloc d’origen; el Ministeri de Cultura ha d’entendre que d’aquesta manera la peça cobrarà encara més valor. Amb la Dama a Elx guanyem tots i no perd ningú. Això és la descentralització de la cultura.

Per tot això, des de la nostra formació anem a seguir fent aquesta reivindicació pensant en el present. Si aquest és el millor dels escenaris per al nostre municipi, cal defensar que siga una realitat com més prompte millor. Qualsevol cessió temporal, si s’acabara produint, seria una bona notícia, però res és comparable amb el retorn definitiu que nosaltres seguirem reclamant de manera coherent en totes les institucions on som presents.

De fet, ha sigut Compromís l’única formació amb representació a Elx a fer aquesta defensa en el Senat, gràcies a la tasca del company Carles Mulet, i en el Congrés, amb les iniciatives presentades pel diputat Joan Baldoví. Respecte a això, cal recordar que enguany s’ha perdut una bona oportunitat en la Comissió de Cultura de la Cambra Alta, on vam portar una moció pel retornament de la Dama que no va comptar amb el suport de la resta de formacions. Per a nosaltres, és una postura incomprensible.

Mentre arribe el dia en què el Ministeri i la resta de formacions polítiques entenguen la importància de reclamar conjuntament la cessió definitiva, des de Compromís seguirem realitzant aquesta reivindicació. A nivell local, seguirem treballant per la protecció global del patrimoni il·licità, perquè un dia com hui cal mirar més enllà del bust iber per a recordar la importància de recuperar un patrimoni únic que no hem sabut cuidar durant dècades i que necessita el nostre esforç decidit per a ser salvaguardat.