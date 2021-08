Palacio de Congresos: Diputación 1 - Elx 0

Recordemos que el informe citado procede del encargo que Cedelco, una entidad empresarial privada, hace a la Universidad y que la Diputación apoya. Con anterioridad, el Ayuntamiento venía defendiendo su emplazamiento en el solar de la antigua Jayton, en la avda. de Novelda, en pleno barrio de Carrús. Al no gustar esa ubicación a la derecha local, a los empresarios ni a la Diputación, forzaron la solicitud de ése informe que es, curiosamente, sobre lo que se está discutiendo ahora.

El resultado del mismo, dado a conocer el 31 de mayo, resultó decepcionante. Entre las ocho opciones que barajaron, proponen ubicarlo en el antiguo restaurante y rotonda del Parque Municipal. Peor, imposible. Un espacio con la edificabilidad agotada y en pleno corazón del Palmeral Histórico y, además, en pleno debate sobre una Ley del Palmeral que se espera más proteccionista. Ni a cosa hecha se hace peor.

Ante ello, el día 2 de junio, el alcalde Carlos González anuncia que convocará ese mes al Consejo Social para debatir sobre la situación creada. Téngase en cuenta que meses antes se había conocido que, mientras en Elx se discutía sobre dónde poner el edificio, se descubría que la Diputación, con apoyo del Ayuntamiento y la Generalitat, iba a construir un espectacular Palacio de Congresos en el Puerto de Alicante. La sensación de que, otra vez, perdíamos una inversión prometida era patente. Es raro que la Diputación se dedique a construir tanto Palacio de Congresos y, menos, a 20 km. de distancia uno del otro. Y si sólo hubiera que hacer uno, es fácil pensar cuál, entre Alicante y Elx, es el que se hará. Lógicamente esto no se reconocerá nunca públicamente. Por eso se nos dice que se harán los dos. Y, ante todo, que no se polarice mucho la cuestión. No se sabe cuándo, pero todo llegará, dicen.

Tal vez eso explique cierta pasividad o resignación. La reunión que el alcalde anunció para junio, ante lo delicado de la situación, se hizo el día 28, pero de julio, y curiosamente después de que INFORMACIÓN, el 13 de julio, recordara que estaba pendiente. También es sorprendente que, en dicha reunión, la decisión más importante sea crear una comisión de estudio y darse un plazo hasta final de año para decidir. Ya saben aquello de que «cuando no quieras que algo se haga, crea una comisión». Es posible que no sea así. O sí. Ya se verá. También es llamativo que el Ayuntamiento no hubiera avanzado más en tener claro lo que quiere y porqué y haberlo podido defender mejor en el Consejo.

Incluso el solar de Jayton ya no es lo que era. Y eso que, según el propio informe de la UMH (donde quedó 5º entre 8), y después de comprobar los problemas que tienen los cuatro que le anteceden que, prácticamente, los descartan, debería ser el elegido. Pero no. Jayton podría ser el solar ideal pero está, según dicen algunos, en un lugar equivocado. Carrús está lejos del centro, es un barrio masificado y con pocos servicios, que no tiene por eso mismo. Así es difícil salir de esa contradicción. Incluso aquella defensa que el equipo de gobierno hacía de su ubicación ya se relativiza. El alcalde ya dice que, si allí no fuera, pensarán instalar algo para compensar, una especie de pedrea. Posición en la que Compromís también coincide, como suele ser. Parece ya descartado.

Ahora a esperar, como es tradicional en Elx, y sin prisa. La Comisión Técnica en la que estará el Ayuntamiento, la UMH y la Diputación decidirá. El Ayuntamiento que, en su día, defendió su autonomía para elegir el emplazamiento, ante las críticas de la Diputación, acepta ahora una Comisión donde parece que será uno más. Será por el consenso o no se sabe qué, pero no deja de ser llamativo y preocupante.