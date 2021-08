El urbanismo vertical será una de las prioridades de la Agencia del Territorio que acogerá Elche

«La AVPT sumará todos los instrumentos que tenemos a mano las administraciones públicas para trabajar en la ordenación del territorio en la línea de la resiliencia y la sostenibilidad, no podemos salirnos del marco de estos retos, que no son de futuro, sino de presente, en la lucha contra el cambio climático», respondió Orozco a pregunta de este diario sobre la importancia del modelo de urbanismo vertical ante el disperso. En este sentido, el papel de la oficina será fundamental para preservar el suelo no urbanizable y que en él solo se puedan aplicar los usos permitidos tras ser sometido a un proceso de evaluación.

Desde el Consell tienen muchas esperanzas puestas en que la labor de la AVPT sirva para resolver las dificultades con las que se encuentran muchos ayuntamientos a la hora de afrontar el reto de aplicar la disciplina urbanística y garantizar el cambio de paradigma en el modelo territorial. «Queremos ser un punto de inflexión en la ocupación del suelo no urbanizable. Todo lo que se ha comentado durante los últimos días sobre el cambio climático no añade nada que no se supiera pero sirve para dar un puñetazo encima de la mesa a la hora de darnos cuenta de que esto es para ya, y que no nos podemos esperar cinco años más», razonó al respecto la secretaria autonómica.

En este contexto, la AVPT quiere jugar un papel pedagógico en la preservación del territorio. «La lucha contra el cambio climático es muy importante para nosotros, al mismo nivel que la transición energética. Tenemos grandes expectativas para evitar que prolifere el modelo que en este territorio ha propiciado situaciones indeseable, aumentando también la vulnerabilidad de las personas ante los riesgos naturales. Este modelo de urbanismo ha agravado las consecuencias de ciertos desastres que son conocidos en nuestras comarcas».

Aunque la AVPT no ha echado aún a rodar de manera oficial, algo que está previsto para antes de que acabe el año, ya cuenta con la adhesión de más de 130 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En Elche es muy bien recibida la nueva oficina autonómica por la «descentralización» que implica y porque refuerza el papel institucional de la ciudad. «Va a ser una herramienta clave para la disciplina urbanística y para el objetivo de proteger un activo esencial de los municipios como es el territorio», enfatizó el alcalde ilicitano, Carlos González.

Su puesta en funcionamiento abrirá la puerta, entre otras cuestiones, a la legalización de más de 75.000 casas que están construidas en suelo rural en la provincia. Elche es, precisamente, el municipio en el que más casos se dan, con un total de 13.228 viviendas en estas circunstancias. Las siguientes localidades en la clasificación son Orihuela y Crevillent.

Preservar el patrimonio y garantizar el futuro

Desde finales de julio la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) cuenta con director, tras el nombramiento en el pleno del Consell de Manuel Civera como máximo responsable de la oficina autonómica que se va a abrir en Elche. El exalcalde de Lliria tiene claro que los objetivos de la nueva entidad autonómica son «preservar el patrimonio y garantizar el futuro». «El correcto uso del suelo es necesario para garantizar un legado mejor a las futuras generaciones», reiteró el director de la AVPT en su visita al Ayuntamiento ilicitano, donde fue recibido por el alcalde, Carlos González, y las ediles de Urbanismo, Ana Arabid, y Medio Ambiente, Esther Díez. Civera estuvo acompañado por la secretaria autonómica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, quien destacó que la función principal de la agencia será velar por el uso racional y legal del suelo, con el objetivo de proteger el territorio valenciano. «Este encuentro es una muestra del compromiso que tiene el Gobierno del Botànic por la descentralización y va más allá de la visión provincial arcaica», añadió.