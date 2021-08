El Ayuntamiento reactiva la licitación del restaurante del Parque «regalando» el canon

Tener un restaurante cerrado en pleno corazón del Palmeral desde hace casi cuatro años afea enormemente la imagen turística de Elche. El equipo de gobierno es consciente de ello y, por este motivo, uno de sus grandes objetivos es conseguir la licitación del restaurante del Parque Municipal, que a partir de septiembre se buscará de nuevo tras no haber tenido éxito el intento que se hizo en 2019, cuando ninguna empresa mostró interés por un inmueble ubicado en uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad ilicitana.

Para facilitar que ahora la misión llegue a buen puerto el bipartito está dispuesto prácticamente a regalar el canon de explotación de 25 años. Eso sí, a cambio de esto la empresa adjudicataria deberá hacer frente a los costes de las obras e instalaciones necesarias para renovar y reparar el actual estado que presenta el restaurante, cifradas en torno al millón de euros. De esta manera, este jueves se aprobó en la última junta de gobierno del presente curso político sacar a concurso público la gestión hostelera del inmueble del Parque. Para ello, se han realizado los pliegos «más flexibles posibles», según aseguró el portavoz municipal, Héctor Díaz, para un plazo de explotación que tendrá una duración de 25 años y un canon anual de 43.322 euros.

Este canon destaca por la importante bonificación que tendrá, que será del 95% los primeros quince años y del 75% los últimos diez. Las obras que tendrá que asumir el concesionario no podrán incrementar la superficie construida de un edificio que cuenta con 1.532 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. En la primera de ellas se sitúa la cocina, la cafetería, los salones y los servicios, así como una amplía terraza. Por su parte, el sótano cuenta con almacenes y vestuarios para el personal.

El pliego de condiciones establece diferentes requisitos, como que la carta del restaurante debe estar inspirada en la cocina mediterránea y poner en valor la gastronomía ilicitana. Del mismo modo, el nuevo local tendrá que estar enfocado a dar servicio a los turistas nacionales e internacionales que visitan Elche, por lo que será obligatorio que la atención se preste en diferentes idiomas. «Lo prioritario en estos momentos es que el restaurante vuelva a tener actividad y que esto repercuta a nivel social y económico en el municipio, ya que es un establecimiento que se encuentra en un entorno idílico», añadió Díez.

En el equipo de gobierno son conscientes de que no será fácil encontrar una empresa que se haga cargo del restaurante, motivo por el que se han flexibilizado tanto las condiciones. Si la reapertura como negocio de hostelería se frustrara, no se descarta dar otro uso a estas instalaciones. Hace un par de años el Ayuntamiento pidió 1,2 millones por la concesión de 25 años y se hizo una rebaja que no logró convencer a ningún interesado. Mientras tanto, con el inmueble cerrado desde principios de 2018, el deterioro va a más, a lo que hay que sumar diversos actos de vandalismo que se han producido en el Parque durante los últimos años.

Este icónico emplazamiento ilicitano también ha sido noticia recientemente, al ser designado por el informe que realizó la Universidad Miguel Hernández como la mejor ubicación que ofrece la ciudad para construir el futuro Palacio de Congresos prometido por la Diputación, en pleno debate sobre el emplazamiento idóneo para la infraestructura. Esta propuesta es inviable urbanísticamente porque ese suelo está situado en la zona de protección del Palmeral.

Contratos de poda, ciberseguridad y gasóleo

La junta ha adjudicado definitivamente el contrato de la poda de palmera en la vía pública para que los trabajos puedan empezar entre finales de agosto y principios de septiembre. Por otro lado, el equipo de gobierno ha adjudicado a la mercantil Apuntia por un valor de 280.000 euros y un plazo de 39 meses el contrato de suministro del sistema inteligente de control en lo servidores y almacenamiento frente a amenazas de ciberseguridad. También se ha aprobado sacar a concurso el contrato de suministro de gasóleo C para dotar de calefacción a los centros educativos e instalaciones deportivas.

Estabilización de la ladera del río Vinalopó

Las obras de estabilización de la ladera del río Vinalopó y de urbanización de la calle Muhammad Al-Shafra han sido adjudicadas. El portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, ha recordado que «hace año y medio este tramo de la ladera presentó grietas en la calzada que fueron reparadas puntualmente por la brigada de Mantenimiento». El contrato cuenta con un presupuesto de 257.123 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. Los trabajos comenzarán en septiembre y, con ellos, el gobierno municipal pretende asegurar la zona, reorganizar el entorno, instalar plataforma única y recuperar la vegetación.