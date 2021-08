«Los ladrones también se han modernizado y llegan a usar la tecnología para robarte»

Cada vez más usuarios optan por comprarse cámaras de vigilancia por sus propios medios que no están registradas en ninguna central. Tal y como advierte este experto, el buen manejo de estos sistemas dependerá del interés que pongan los particulares.

¿Son seguros los sistemas de cámaras que se conectan a un móvil?

Hay páginas en internet que te buscan todos los dispositivos conectados a la red y vulnerabilidades, está el riesgo de que si no te la instala una empresa para tapar los agujeros de seguridad y lo hace un familiar se pueden dejar las claves por defecto, por lo que se puede acceder a esa cámara y a veces los propios ladrones se han modernizado y utilizan la tecnología para robarte porque no aguardan en la puerta de casa para hacerlo. Se esperan a ver cuáles son tus hábitos y costumbres y a que horas entras y sales de tu casa porque te están viendo a través de la propia cámara y aprovechan para entrar a robar.

¿Qué recomienda entonces?

Que la instalen empresas, pero la gente por ahorrarse un dinero accede a ese tipo de chapuza. Lo debe hacer una empresa especializada porque se han dado casos de cámaras en habitaciones que se han pinchado para ver a la víctima y luego la han chantajeado a cambio de exhibir el vídeo en internet si no le pagaban una cantidad de dinero, digamos que con las cámaras estamos más expuestos.

¿Cómo ha cambiado la tecnología de las alarmas con el paso del tiempo?

Las antiguas tenían un panel con pin y daban 20 o 30 segundos do para abandonar el domicilio, ahora eso ha cambiado, no solo se pueden activar a la antigua usanza si no desde la aplicación móvil. Se puede hablar e interactuar a distancia, manejar múltiples cámaras, grabar con un pen drive, antes se necesitaba un equipo más caro. Hay dispositivos de seguridad, hay cámaras con visión cero y silenciosas, que aunque se disparen y manden señal no omiten ninguna señal acústica. Los ordenadores casi han quedado en un segundo plano para controlarlas.