El miedo a ocupaciones ilegales y robos dispara la venta de alarmas controladas por móvil

El acceso a los sistemas de alarmas se ha democratizado con el paso del tiempo, cada vez resultan más accesibles al usuario medio, mientras que queda atrás el concepto de artículo de lujo, teniendo en cuenta que son múltiples las compañías que lo ofrecen, e incluso ahora las propias telefónicas se han subido al carro de la seguridad y plantean promociones.

Solo hay que ver que si hasta la fecha prácticamente la totalidad de negocios tienen contratado sistema de vigilancia, ahora también disponen de él una buena parte de chalets, urbanizaciones y pisos. Tal y como apuntan algunos expertos en seguridad consultados por este diario, se ha llegado a dar más de un 15% de contrataciones de ciertos productos a partir del segundo trimestre de 2020 cuando una parte de la población con segunda residencia optó por desplazarse a entornos rurales o a la playa para pasar el confinamiento y sobrellevar mejor todas las restricciones.

Para estar completamente seguros entonces decidieron contratar alarma en aquella vivienda donde prescindían de ella porque no era primera residencia.

Samuel Pavón, gerente de ASA Seguridad de Alicante, señala que la protección jurídica que ha otorgado el Gobierno central a okupas ha aumentado la preocupación entre los clientes. Señalan que en los últimos tiempos también están trabajando para entidades bancarias que están accediendo a ciertos sistemas de vigilancia para controlar la ocupación de viviendas vacías. (Según fuentes del Ministerio de Interior, la Comunidad Valenciana es la cuarta más expuesta a ocupaciones de inmuebles con 566 casos en el primer semestre de 2020, casi un centenar más que el año anterior).

Este experto apunta que no han notado una subida abrumadora de clientes conectados, pero sí repunte de instalación de equipos de seguridad, en especial de cámaras para particulares, establecimientos o grandes entornos industriales donde cada vez son más los empresarios y administraciones que invierten en esta materia ante robos o actos vandálicos. De igual forma, la crisis sanitaria por el covid-19 ha paralizado los movimientos de la población, se han alterado las rutinas y los toques de queda ahora ponen un blanco fácil para el ladrón, que sabe qué casas están deshabitadas cuando cae la medianoche.

A pesar de esta casuística, los índices de criminalidad son más bajos que en 2019, teniendo en cuenta que solo el pasado año bajaron un 39% el número de robos con violencia e intimidación, robos con fuerza o hurtos en la provincia debido a los confinamientos, según la estadística que facilita el Ministerio del Interior en base a datos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

De igual forma, en el primer trimestre del 2021 se han anotado 5.999 de estos delitos, lo que representa un 28% menos que en el primer trimestre de 2020.

Sin embargo, la mayoría de usuarios coinciden en que el mayor pavor es no estar protegido cuando uno está dentro del hogar, teniendo en cuenta que ahora la población pasa más tiempo en casa y quieren que su «refugio» esté aún más blindado. «A mi madre le intentaron entrar en el piso y gracias al sistema de la puerta no lo lograron, pero tuvo que cambiarla porque estaba reventada. Ha optado por poner cámaras en el piso con sistema de alarma para quedarse más tranquila», expone Nerea Huesca, vecina de la provincia.

La gran extensión rural que tiene Elche hace que los sistemas de videovigilancia sean de los que más se demandan, más teniendo en cuenta que en este último año se ha producido una cierta migración de residentes a casas en el campo para tener más contacto con la naturaleza. Francisco Javier Martínez, gerente de Instalaseguridad, apunta que donde más están instalando estos sistemas es en viviendas rurales «porque el porcentaje de robos aumenta».

En Alcoy, uno de los municipios de interior de referencia, anotan que en los últimos cuatro años ha llegado a aumentar un 50% la instalación de equipos de monitorización del hogar con sensores que detectan movimiento y pueden lanzar alertas directamente a la central y posteriormente a la Policía en cuestión de segundos, según apunta Efraín González, técnico del departamento comercial de Dk System. Al hilo, se estima que un 80% de las urbanizaciones tienen contratada alarma y también prácticamente ocho de cada diez con clientes con los que trabajan deciden ponerse alarma. En este sentido, el especialista explica que el sector muchas veces funciona por una cadena de hechos. Primero se corre la voz de que hay robos, el propietario entra en pánico y termina convirtiéndose en cliente. Al hilo, ejemplifica que recientemente han instalado en apenas tres semanas siete sistemas de alarma en la misma urbanización.

Desde esta empresa local tienen la percepción de que cada vez más particulares recurren a servicios de seguridad, «y no tanto por el miedo a lo que hay en la calle, sino por la publicidad que hacen las multinacionales, las grandes compañías de seguridad que continuamente hacen anuncios en todos los sitios y ese mensaje llega a la gente, se asusta y los vecinos terminan llamando».

El técnico resalta, además, que la mayoría de las incidencias que están teniendo están relacionadas con problemas de conexión entre las alarmas y el móvil, ya que suelen conectarse con unas claves y mediante una aplicación, y muchas veces no son fáciles para todo tipo de públicos, en particular las personas de avanzada edad, aunque todo apunta a que estos medios ya no son el futuro si no el nuevo presente porque llegan a desbancar sistemas convencionales que partía de un aparato al que se insertaban unos dígitos y detectaba movimiento cuando el usuario se había marchado de casa.

Juan Manuel Kassner, gerente de Videovigilancia24 de Benidorm destaca que en los últimos cinco años ha notado un aumento del 30% de particulares que contratan sistemas con cámara que no están vinculados a una central si no que es el propio usuario el que llamaría a la Policía en caso de que detecte algo extraño. Indica, al hilo, que con la pandemia de coronavirus ha llegado a notar más de un 15% de beneficios porque entiende que la economía en la comarca flaquea al bloquearse tanto tiempo el turismo «y la gente no quiere pagar una cuota mensual», algo que ofrecen.

Por otro lado estima que las nuevas formas de vigilancia van a caminar hacia el fomento de la inteligencia artificial, por el que estos sistemas ya identifican mascotas y otros elementos y sólo «fichan» a personas ajenas a la vivienda. Con ello el experto considera que se da un paso porque se evita la central de recepción de alertas como intermediaria y es el propio afectado el que puede dar indicaciones expresas a la autoridad. Estos sistemas también han avanzado desde que se introdujo la fibra óptica que acababa con los retardos de la imagen que sí se producían con la red adsl, por lo que suponen un alivio para muchas personas, que, por ejemplo, quieren monitorizar cómo se encuentra una persona dependiente a su cargo cuando están ausentes.