«Nuestra responsabilidad es seguir representando el Misteri d’Elx con amor y compromiso»

Su currículum abruma: doctora en Musicología cum laude, licenciada en Antropología Social y Cultural, profesora de Piano y de Canto... como también es admirable la pasión y el cariño que transmite a través de sus palabras a todo lo que envuelve el Misteri, así como la defensa absoluta de este Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué significa para usted el Misteri, cómo lo siente, cómo lo vive?

Significa cultura, identidad, legado, historia, tradición, comunidad, devoción… Cada persona tiene una vivencia distinta y a la vez compartida. Es sentimiento, forma parte de mi vida, de mi ciudad y lo vivo desde el recogimiento interno individual hasta el júbilo compartido.

¿Con qué momento se queda?

Es muy difícil tener que destacar un momento como preferido porque el Misteri tiene tantos… cada uno con un significado diferente. Si tuviese que seleccionar uno, destacaría de la Vespra el ternari con la entrada de los apóstoles por el andador y su incorporación poco a poco al cadafal para acompañar a la Virgen y «O cos sant», para mí el de mayor recogimiento. De La Festa, la entrada de la judiada con la ruptura de la estabilidad y la Coronación y Gloria Patri final con la sonrisa en la cara que compartimos todos los asistentes.

Se cumplen tres años desde que usted ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva del Misteri. ¿Qué balance hace de su trabajo?

El balance es positivo, máxime dada la complejidad generada por el covid en todos los ámbitos en estos dos últimos años y que, por supuesto, el Misteri se ha visto afectado. Ha habido que adaptarse a una nueva y difícil situación.

¿Qué destacaría de lo que se ha logrado en estos últimos tres años?

Con ilación al estado generado por la pandemia, el logro que quisiera remarcar y que compete a todos los miembros de la Junta (Rectora) es sin duda mantener la presencia del Misteri con nuevas vías y formatos ante la ausencia de presencialidad, con todas las acciones que se realizaron desde el inicio del confinamiento, puesto que coincidía con la preparación del concierto de Viernes de Dolores de 2020 y hubo que reinventarse. Es en época de dificultad cuando la creatividad, la voluntad, el amor y el compromiso adquirido, unido a un trabajo colectivo, se hace más necesario.

¿Y qué le gustaría ver conseguido que no se ha podido realizar aún?

Es una pregunta difícil porque las prioridades del inicio con una vida «normalizada» tal y como la entendíamos eran distintas a las de hoy. Destacaría la difusión dentro y fuera de la ciudad. Dentro con una aproximación y formación, fuera destacando su relevancia cultural.

¿El Misteri va hacia una profesionalización en todos sus ámbitos?

No, profesionalización no, para ello todos los integrantes de cada ámbito que conforma el Misteri deberían dedicarse única y exclusivamente a, y no es así. Esto no implica que no haya un interés manifiesto por una mejor preparación y formación, ya que se debe tender a una mejora continua y permanente tanto individual como colectiva, sin olvidar que nuestro fin es «fer La Festa» de la mejor forma posible.

¿Y no temen perder esa genuina huella de cuando el Misteri era organizado e impulsado conforme a los saberes tradicionales del pueblo de Elche?

El Misteri con más de cinco siglos de existencia ha pasado por muchas etapas, todas ellas adaptándose a la realidad del momento para seguir manteniéndose viva. Esa debe ser nuestra responsabilidad, seguir representando el Misteri con amor y compromiso, continuar el legado que hemos recibido, todos como ilicitanos, y entregarlo a las generaciones futuras como testimonio vivo de una tradición de siglos, un largo continuum de más de 500 años.

El debate siempre estará ahí: ¿veremos algún día a niñas en papeles de ángeles o marías o incluso camareros de la Virgen?

No debe ser un debate, y aunque la polémica venda mucho, creo que es la perspectiva con la que se observa un elemento cultural la que es determinante. No tenemos problema con los elementos tangibles, los catalogamos y sabemos cómo debemos protegerlos, pero es distinto con los elementos intangibles, esa es su fragilidad. Nadie actuaría sin necesidad de restauración porque tiene peligro de derrumbe, por ejemplo en la catedral de Burgos, y la cambiaría de una arquitectura gótica a una más contemporánea. Hay acuerdos internacionales sobre la restauración y conservación de Monumentos Históricos. Del mismo modo hay que ver los elementos que conforman el Misteri. La obra está creada y compuesta con unas características representativas de la época y que forman parte del legado que hemos recibido, es un elemento característico cultural y cambiarlo implicaría transgredir la obra al transformarlo, como tampoco se decidió en otra época traducir la lengua de los motetes ni hoy actualizarla al valenciano normativo.

Económicamente ¿cómo les ha afectado el covid, puesto que son ya dos años sin representaciones de verano ni otoño?

Es una consecuencia del covid y ha implicado una adaptabilidad también en parte desde el aspecto económico, pero hay que destacar que el Misteri ha mantenido las aportaciones públicas del Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana, la Diputación y el INAEM.

¿Cree que por fin en otoño habrá escenificaciones?

Es un deseo, pero no se está en estos momentos en disposición de poder afirmar. Dependemos de la incidencia de la pandemia en estas próximas fechas y del ritmo de vacunación para poder representar con garantías, pero no perdemos la esperanza de que así sea.

¿Cómo ve el futuro de La Festa?

El futuro es más que impredecible, pero sí tenemos la seguridad de que el Misteri está rodeado de personas comprometidas y conscientes de la importancia y responsabilidad en su mantenimiento y transmisión.