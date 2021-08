La residencia de Altabix de Elche, de nuevo denunciada ante Fiscalía: esta vez por falta de enfermeras

La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa) denuncia que al menos durante dos noches usuarios de la residencia de personas mayores de Altabix, pública pero de gestión privada, ha permanecido sin personal sanitario que pudiera administrar medicación. Hay un médico de lunes a viernes por la mañana y, en teoría, debería haber además dos enfermeras las 24 horas del día. Sin embargo, según ReCoVa, en las noches de los pasados viernes y sábado no ha habido ninguna enfermera y, por lo tanto, si algún usuario precisaba medicamentos no había ningún profesional sanitario autorizado para ello. Las auxiliares de enfermería no pueden administrar los compuestos. Por todo ello, ReCoVa asegura que ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía (no es la primera vez, aunque por otras carencias), la Inspección de Generalitat, y el Sindic de Greuges estos hechos “tan graves y hemos solicitado actuaciones urgentes y la adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos de los usuarios que viven en esta residencia”.