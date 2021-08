Persiana bajada tras las fiestas

Aún y así, la estimación es que más de la mitad del comercio, al menos en la zona centro, se coge vacaciones estos días, según indican desde la asociación de comerciantes, teniendo en cuenta que la migración a las playas y las fuertes olas de calor no ayudan a consumir en la ciudad. Pasear por las cuatro esquinas, la Corredora y entornos como la Plaça de la Fruita revela que una buena parte de los establecimientos han colgado el cartel de «cerrado por vacaciones» al menos hasta el 22 de agosto y en el mejor de los casos hasta principios de septiembre.

Ángel Manchón regenta una camisería con su mismo nombre. Desde ayer tiene el local cerrado al público, pero sigue por allí porque aprovecha estos días para hacer arreglos en el local.

Javier Quiles, de El Rincón del Jamón, apunta que en esta quincena cierra por las tardes, una opción por la que optan la mayoría de los que abren, pero no cogen vacaciones porque al ser un negocio familiar pueden ir turnándose para mantener abierto todo el año «y no estancarnos con los pedidos, es una época para dar confianza a los clientes» señalan desde esta carnicería de Bisbe Tormo.

«La segunda quincena será como la de otros años y no nos sale rentable cerrar porque hay que hacer caja tras una semana sin fiestas», resalta Javier Torres de la cafetería Ninot. Las dos asociaciones de hosteleros indicaban estos días que una parte ha optado por adelantar las vacaciones presuponiendo que no tendrían tirón con las fiestas, y los que han aguantado no han cubierto las expectativas, sumado a cierta inestabilidad. «Un día lo esperas flojo y al final viene fuerte, tuvimos más gente los primeros días de fiestas que los últimos», apunta Daniel Aguilar de Garaje Bar. Indica, además, que la demanda está por las noches y la clientela se reduce a la mínima expresión por las mañanas.

María Eulalia Soler, del quiosco Toalpa, es de las pocas comerciantes que optan por abrir a pesar de ser días complejos para vender «porque el calor de agosto es el calor de agosto», sentencia.