No hay ni vacaciones ni «desconecto» que nos excuse el silencio ante varios acontecimientos inaceptables que se cuelan entre las noticias del verano.

Ni compararlas ni equilibrarlas sería justo para ninguna de ellas ni para sus víctimas, así que cada una tendrá su punto y aparte, aunque todas salgan desde nuestro corazón ahora mismo desconsolado. Existen situaciones injustas en plural, pero cada una de ellas en singular tiene nombre y apellidos. Y dolor, mucho dolor.

El titular de la devolución de alrededor de 800 niños y niñas a Marruecos que hace apenas unos días salió a conocimiento público nos cogió totalmente desprevenidas, ya que creíamos que era un asunto en vías de resolución dirigido a una acogida y no un retorno que no ha garantizado los derechos del menor, como son la seguridad, la salud y la educación, con un adecuado protocolo individual y no las expulsiones colectivas realizadas contra la voluntad de la mayoría de los menores.

Y por eso el rifirrafe entre del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contra el Ministerio de Interior, cosa que da la sensación de que ante todo defienden su ministerio, buscando siempre el cumplimiento de los Derechos Sociales a los que representan.

Poca duda me cabe que estas devoluciones (como si de un regalo con su ticket fuera, y no de personitas habláramos) han sido acuerdos pactados estratégicamente con el gobierno marroquí para no empeorar las situación política y también ha supuesto, con menos duda si cabe, un fracaso en el reto democrático de darles posibilidad de acogida a los menores migrantes que llegaron a Ceuta, cuando Marruecos en mayo levantó el control de la frontera.

Y me pregunto;

¿Si España no ha querido garantizar sus derechos a estos niños y niñas, acaso lo hará Marruecos?

Y casi al mismo tiempo, los medios de comunicación nos hablan de Afganistán y ante la incredulidad latente de los titulares, seguíamos con perplejidad el avance de los talibanes tomando ciudades afganas.

Ayer la noticia ya no tenía la palabra «incertidumbre», ya era una evidencia; Afganistán. ¿Acaso se puede dudar de las necesidades de huir de las personas?

Mientras España devuelve a los menores, otros países europeos mantienen la intención de expulsar migrantes afganos.

El derecho a refugio está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mal vamos.