Elche se ofrece a acoger a refugiados afganos

Elche se solidariza con el crítico momento que está sufriendo la población en Afganistán tras la conquista de los talibanes y respalda las medidas del Gobierno central y de la Generalitat para ayudar a los refugiados sirios. María José Martínez, edil de Educación, y provisionalmente alcaldesa accidental explicaba este jueves que Elche será ciudad acogedora para refugiados que lleguen al municipio huyendo de la situación que viven en este país.

"Estamos dispuestos a acoger a aquellas familias que tengan a bien venir a nuestro municipio y, sobre todo, queremos manifestar nuestra repulsa a lo que está pasando en Afganistán e insistir en que cualquier iniciativa sirve", ha expresado Martínez.

La concejala de Educación también ha querido denunciar la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo, sobre todo con las mujeres: "Yo pienso en mi hija adolescente y, como mujer, no podemos dejar pasar lo que está sucediendo allí con los derechos humanos por muy lejos que nos parezca que está Afganistán. No podemos permanecer impasibles ante la gravedad de lo que está haciendo el nuevo gobierno talibán y cada uno tenemos que combatir contra ello en la medida de nuestras posibilidades. Pero, sobre todo, manifestar y decir alto y claro que esto no está bien y que las mujeres no merecen ese trato", reprocha.

Ayer ya se concentraron vecinos en la Plaça de Baix para denunciar la falta de derechos y libertades que se está produciendo en el territorio afgano.