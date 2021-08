València publicita un acto de Fallas como Nit de l’Alba con el apoyo de la Generalitat

El alcalde de Elche, Carlos González, va a solicitar tanto al Ayuntamiento de València como al Consell que no utilicen la denominación Nit de l’Albà para promocionar o publicitar las Fallas a nivel local, pero tampoco a nivel autonómico o nacional a través de la entidad Turisme Comunitat Valenciana. A juicio de la primera autoridad local, esto puede provocar confusión y «del mismo modo que València no querrá que haya otras Fallas en la Comunidad Valenciana, Elche no ve con buenos ojos que haya otra Nit de l’Albà».