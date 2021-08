València retira «Nit de l’Alba» de sus Fallas y Elche busca cómo proteger la denominación

El alcalde de Elche, Carlos González, ha anunciado, tras el uso en las Fallas de València de la marca «Nit de l’Alba» (sin acento) para denominar así un acto coheteril que coincide con la plantà en la capital del Turia, que va a solicitar un estudio jurídico para ver si es posible registrar como marca la Nit de l’Albà como fiesta popular.

«No la han puesto como copia ahora. Nadie discute el valor de la Nit de Elche. No creo que sea una amenaza» Esther Díez - Portavoz municipal de Compromís

La polémica se ha desatado tras conocerse que «Nit de l’Alba» se denomina también al lanzamiento de castillos de fuegos artificiales por parte de las distintas comisiones falleras coincidiendo con la plantà de estos monumentos, algo que tendrá lugar a medianoche del 1 al 2 de septiembre.

La falla Na Jordana la introdujo en 2016 para recuperar una tradición de mediados de los años 60. La oposición municipal en Elche ya ha exigido en bloque que se cambie de denominación, coincidiendo con la postura del alcalde, Carlos González, quien ha sido el primero en solicitarlo a València y a Turisme Generalitat Valenciana, pero sin pretender ningún enfrentamiento.

«No es de recibo que se quieran aprovechar del trabajo de todos nuestros festeros durante tantos años» Inmaculada Mora - Edil del PP

La Junta Central Fallera y el Ayuntamiento de València, tras generarse este clima, cambiaron este martes en sus páginas en internet la denominación «Nit de l’Alba» por «l’Alba de les Falles».

«Es una falta de consideración inexplicable, acompañaremos todas las reclamaciones» Aurora Rodil - Edil de Vox

«Somos conscientes de las dificultades que entraña, pero vamos a buscar una fórmula jurídica que nos permita saber con claridad si cabe la posibilidad de registrar la Nit de l’Albà como marca y, de esa forma, protegerla frente a eventuales situaciones que pudieran producirse en el futuro», ha declarado el regidor.

«Es un acto tradicional único de las fiestas de Elche y por tanto no debe de llevar a confusión» Eva Crisol - Edil de Ciudadanos

La primera autoridad local recuerda que es mucho más que un espectáculo pirotécnico, que es «una seña de identidad de los ilicitanos, es un sentimiento» y que Nit de l’Albà «hay una y considero que solo puede haber una».

«Quiero pensar que no ha sido con mala intención, pero desde luego muestran una falta de tacto con Elche alarmante» Eduardo García-Ontiveros - Edil no adscrito

González defiende que desde el punto de vista «de la identidad, de la idiosincrasia, no cabe que haya otra Nit de l’Albà en la Comunidad, porque desvirtúa la esencia y el sentido último de nuestra fiesta». Además, a su juicio, desde el punto de vista de la estrategia turística no tiene sentido promocionar dos alboradas en la Comunidad.

Sanfermines

«Del mismo modo que los Sanfermines son los Sanfermines, y las Fallas son las Fallas, la Nit de la Albà es la l’Nit de la Albà de Elche, por eso voy a pedir a (Joan) Ribó (alcalde de València) que busque una denominación que no colisione con esta tradición de los ilicitanos dado que se trata de una fiesta de nueva creación que se enmarca en las Fallas y que no es una tradición sino una innovación», ha señalado el alcalde, quien puntualiza que «vaya por delante que no quiero ni polémica ni enturbiar la buena relación de vecindad con València, sino simplemente defender la singularidad y la exclusividad de una tradición con profundo arraigo y que sirve para proyectar la imagen de Elche. Estoy seguro de que el Ayuntamiento de València nos comprenderá».

Y tanto, puesto que este miércoles la web de la Junta Central Fallera se ha corregido de manera inmediata «cuando hemos tenido conocimiento del error», indican desde este órgano y desde la Concejalía de Cultura Festiva del Consistorio valenciano.

«No hay ninguna polémica con Elche. Tenemos dos celebraciones diferentes y maravillosas. Todo el mundo reconoce perfectamente la Nit de l’Albà y en València lo que celebramos es una tradición rescatada por la comisión fallera de Na Jordana con el apoyo del Ayuntamiento de València, l’Alba de les Falles, para dar el tiro de salida a una noche muy especial en València por el inicio de la plantà», indican las mismas fuentes.

Desde Turisme Generalitat Valenciana apuntan que solo son intermediarios y que en el portal de información turística trasladan y dan publicidad a los actos que les comunican los distintos ayuntamientos. «Las fiestas deben ser eventos de unión», agregan.

Por su parte, desde la Asociación de Amigos de la Nit de l’Albà se indica que este nombre debe respetarse porque no es solo un castillo de fuegos artificiales, sino que forma parte de la trilogía de las fiestas de la Asunción, y que identifica a Elche, sobre todo cuando se retransmite vía internet, al tiempo que confían en que esta confusión no sea algo negativo que interfiera de cara a la futura declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y, luego, Internacional.