El alcalde de Elche agradece a València que retire el término Nit de l’Alba de sus Fallas

Según González, la ciudad de València ha demostrado «sensibilidad para aclarar la confusión en torno a la ‘Nit de l’Albà». En el comunicado municipal se añade que «quiero agradecer al alcalde de Valencia, a la Junta Central Fallera y al Turisme Comunitat Valenciana que hayan sustituido el término Nit de l’Alba por ‘L’Alba de les Falles’ para denominar el lanzamiento de fuegos artificiales que tendrá lugar coincidiendo con la tradicional ‘plantà’ de los monumentos falleros. Está claro que se ha tratado de una confusión que se ha aclarado de forma inmediata, demostrando el máximo respeto hacia esta tradición ilicitana declarada de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana».

Turisme

El alcalde también ha agradecido las gestiones realizadas directamente por el director general de Turisme, Herick Campos, para resolver este asunto. La solución pacífica de este conflicto no cierra la puerta a que otro municipio también utilice el término «Nit de l’Albà» para promocionar algún acto festero. Elche considera que no sólo por historia y tradición, sino por el hecho de que su Nit de l’Albà ya tiene la consideración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad, y aspira el año próximo a ser Nacional (y después Internacional), no sería lógico que pudiera ser utilizado por otras ciudades. González se refirió el pasado miércoles a la necesidad de buscar asesoramiento jurídico para evitar, ante cualquier posible conflicto, que el municipio «usurpador» no haya tenido la elegancia del de València a la hora de admitir su error.