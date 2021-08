La eficacia del parking exprés del aeropuerto permite la rotación de más de 150.000 coches al mes

En la práctica se está cumpliendo con el objetivo de mejorar los niveles de rotación en la zona ya que han comprobado desde la terminal que 10 minutos es suficiente para la bajada y recogida de pasajeros « de forma rápida y segura», precisan desde Aena. Y es que según los datos manejados por la empresa pública, un 80% de los conductores cubre su necesidad en menos de diez minutos, lo que supondría un orden de unos 120.000 vehículos bonificados en meses como julio y agosto, donde el tráfico es constante.

El que se pasa de esos diez minutos, sin embargo, no está penalizado pero directamente tiene que pagar el coste de esos diez minutos más aparte el tiempo de más que se exceda con la intención de hacer un llamamiento indirecto a los viajeros y sus acompañantes para que sean rápidos.

Aunque este es el segundo verano que el parking exprés tiene reducción de la gratuidad a 10 minutos, es la primera temporada estival con unos datos de afluencia máxima, teniendo en cuenta que el verano pasado la terminal estaba más desolada por las múltiples cuarentenas y restricciones impuestas por diferentes estados que dejaron en el aire múltiples desplazamientos. Si ahora el aeropuerto está recuperando los niveles de viajeros de años posteriores a la pandemia de coronavirus, este fenómeno también repercute directamente en los estacionamientos generalizados de la terminal, que están llegando al lleno prácticamente todos los días.

Con la remodelación de la zona de aparcamiento temporal se esperaban cumplir tres objetivos claros. El primero era crear más plazas de estacionamiento, que aún y así hoy siguen siendo escasas para algunos conductores consultados por este diario ya que hay momentos en los que no hay ninguna libre.

Por otro lado se contemplaron más barreras de acceso y por último evitar las típicas colas de vehículos que se generaban en determinados momentos, sobre todo en temporada alta y que llegaban incluso a colapsar el tráfico interno dentro de la propia estación aeroportuaria.

Con la infraestructura renovada en plena crisis sanitaria se entendía que se había aliviado cierta problemática aunque ahora que el ritmo de vuelos se está recuperando y la afluencia por tanto se ha disparado se pueden seguir observando ciertas concentraciones de vehículos tras las barreras en algunas horas punta, lo que genera ciertos atascos.

Estrés

Si bien la primera premisa era conseguir una zona de aparcamiento más eficaz, el límite de diez minutos gratis también ha acrecentado el estrés de algunos viajeros. El tiempo corre y en muchas ocasiones los usuarios no se pueden acoger a ese tiempo de cortesía porque no llegan.

La cuenta atrás empieza cuando el conductor pasa la barrera y recoge su tique. Si en ese momento hay cierto atasco en los accesos, el tiempo corre, y si hay otros vehículos que tratan de aparcar y el resto espera detrás, el tiempo sigue corriendo. Cuando llegan a estacionar probablemente se ha consumido una parte del tiempo y ya todo dependerá del ritmo de cada uno.

Aquellos usuarios que van con carros de bebé o familias numerosas que tienen que sacar varias maletas y despedirse de sus allegados muchas veces tienen que hacer una suerte de sprint para evitar sacar la cartera. «Yo entiendo que esto es para dejar a la gente e irse, pero en otros aeropuertos como en Francia dejan media hora gratis», expone Nathan, un viajero francés que llega casi semanalmente a la terminal de El Altet por motivos de trabajo. «Me parece fatal, no nos da tiempo», señala Maruja, otra visitante. «Diez minutos saben a poco pero para lo que nos teníamos que decir son suficientes» señala tras despedirse de su compañera Aroa Monterde, otra viajera.

Al hilo, son muchos los viajeros que no prestan atención a las tarifas del parking y después se asombran cuando pagan en una de las tres máquinas repartidas por la zona. Creen que pagarán una cuantía similar a la del resto de aparcamientos estándar de la terminal, pero el minuto vale más de el doble, por lo que también es común que se vean a ciertos conductores que después de aparcar cambian de lugar el vehículo y se lo llevan a otros puntos de estacionamiento más económicos.

Como ha podido comprobar este diario sobre el lugar, hay dudas e incluso reclamaciones al personal, que tiene que lidiar a diario con viajeros que intentan que no se les cobre la estancia cuando se pasan uno o dos minutos del tiempo bonificado.

Tarifas

Y es que cuando el usuario sobrepasa este tiempo bonificado tiene que abonar el total de los minutos que lleva estacionado. El primer tramo de media hora se cobra a doce céntimos el minuto, y diez céntimos por minuto de esa franja en adelante. Con ello, si el usuario pasa 11 minutos parado ya no le saldrá gratis si no que abonará 1,30 euros. Si pasa media hora 3,6 euros y 6,6 euros por una hora, casi el triple que en algunos puntos del parking general.

Con ello, en los meses de máxima afluencia hay unos 30.000 viajeros que exceden el tiempo, lo que se traduce en unos 40.000 euros de ingresos mínimos para la terminal en julio y la misma cuantía en agosto por la expedición de billetes que sobrepasan los 10 minutos en este parking exprés. Aún y así, hay algún usuario despistado que ha llegado de dejar el coche más de un día estacionado, según apuntan taxistas que trabajan con frecuencia en la zona, cuando la estancia completa es de 60 euros diarios.

Aena acometió una inversión próxima a los 170.000 euros para reformar y ampliar viales y accesos del parking exprés hasta la remodelación de la acera longitudinal. Ya en su momento se explicó que la nueva infraestructura buscaba principalmente modificar la ubicación de las barreras actuales para disminuir y, a ser posible, eliminar la cola de retención que se forma en ocasiones en el acceso a este parking. Se aumentó el número de barreras de acceso al parking con la idea de pasar de tres a cinco para disminuir la cola de retención.

Aunque ha resultado eficaz la infraestructura, también es cierto que del 2020, cuando se decretó el estado de alarma, a este año, se ha producido una considerable mejoría en los vuelos, teniendo en cuenta que el aeropuerto ha cerrado agosto con un millar de vuelos que consolidan de nuevo el turismo internacional, registrándose, así, 300 trayectos más ahora que hace un año.

Ello repercute en más trasiego de pasajeros, y, por tanto, en más tráfico, por lo que pueden observarse momentos de cierto descontrol ya que hay pasajeros que invaden de forma irregular las plazas de aparcamiento u ocupan incluso las de personas con movilidad reducida sin que acrediten que tienen un grado de discapacidad.

Al margen de la regulación también hay quienes dejan a sus familiares o amigos en las inmediaciones de la terminal para huir de pagar un tique o pasar por los diez minutos de cortesía que creen que no puedan cumplir. Si la Policía Local se percata de la situación les hace volver a circular porque no pueden estacionar en lugares no autorizados.

Lleno completo en las cinco plantas de aparcamiento

Las cinco plantas de aparcamiento general de la terminal de El Altet están llegando al lleno algunos días de la semana durante este verano. En total hay unas 2.200 plazas que se llegan a ocupar, lo que supone que haya 1,5 más ocupación que en 2020. Esta situación desemboca en que la empresa que se encarga de la gestión del aparcamiento tenga que cortar con vallas algunas plantas y se derive a los vehículos a las plantas más elevadas. Una vez allí muchos pasan algunos minutos dando vueltas en busca de la luz verde que indique que hay plazas libres, aunque hay casos de pilotos que no funcionan correctamente y aunque estén en verde están ocupados, lo que también trae de cabeza a los conductores.