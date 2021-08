Pedro Sánchez viene a Elche el viernes a hablar de los Fondos Europeos

El acto, que inicialmente se barajó en el Ayuntamiento de Elche, tendrá lugar finalmente en el Centro de Congresos en una hora aún por determinar. No se descarta que Pedro Sánchez acuda igualmente durante la jornada a una empresa de calzado del Parque Empresarial de Torrellano para conocer la principal actividad industrial a la ciudad. Todo dependerá de cómo quede la agenda de trabajo. El viaje aún no está cerrado, pero las fuentes consultadas por el diario aseguraron que se limarán todos los pequeños aspectos del mismo para que al final se produzca si no hay imponderables de última hora

Diputado y presidente

Está previsto que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acuda al acto, así como destacados dirigentes socialistas y, entre ellos, el diputado nacional Alejandro Soler, quien ha mediado en la consecución de la visita y de que este acto tenga lugar en la ciudad ilicitana.

Hace tres años, Pedro Sánchez ya estuvo en Elche junto a José Luis Ábalos y Alejandro Soler, entre otros, también en el centro de congresos, en un acto de partido. Esta es la primera vez que no esté Ábalos, quien fue uno de sus principales valedores en la Comunidad Valenciana, junto a él después de abandonar el Gobierno.

Sánchez, quien regresó la semana pasada de sus vacaciones, tiene muchos temas que cerrar en el mes de septiembre que mañana comienza y su Ejecutivo está centrado en, precisamente, la captación de los fondos europeos.