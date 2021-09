Antonio García, responsable de la administración de loterías 18 de Elche, conocida popularmente como La Perla, lleva desde primera hora de la mañana que entre el ganador del millón de euros del sorteo de anoche del Euromillones. Sabe que no será fácil o que, si lo hace, igual no se identificará. Forma parte de la magia de la Lotería y de la alegría de los loteros que, aunque no sepan a quién han agraciado, se muestran más que satisfechos porque su objetivo es repartir fortuna y cuanto más, mejor. La Administración 18 ha dado dos importantes premios de la Lotería Nacional. El pasado año, un segundo; y en agosto de 2018, un primero que se repartió, principalmente, por el Kiosco Priego, junto al Centro de Congresos.

Que te toque el euromillón no es nada fácil. De hecho, la combinación de ayer que fue 05 13 17 32 43 (las dos estrellas eran el 2 y el 10) no tuvo ningún ganador ni de primera ni de segunda categoría y eso que el primer premio repartía 21 millones de euros. Ahora bien, explicaba Antonio García, con cada boleto se le da al apostante un código de números y letras que, ese sí, tiene un único ganador porque no hay dos iguales y se sortea entre todos los boletos participantes. En este caso era el

RJD46556

Y ese número de serie es el que llevaba un boleto sellado en la Administración 18 de Elche, al que le ha correspondido ni más ni menos que un millón de euros. Un buen motivo para no deprimirse ahora que vuelve el mes de septiembre. En las administraciones recuerdan que hay que comprobar no sólo el número, que se ve fácil, sino esta combinación porque a alguien le toca siempre.

El pasado fin de semana otra administración de Elche, la número 9, situada en Camino de los Magos, que repartió otros 600.000 euros. Una serie del primer premio.