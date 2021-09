Asignaturas pendientes en el Ayuntamiento de Elche

El pasado lunes dio la sensación de que el regidor de Elche, Carlos González, había vuelto de sus vacaciones más preocupado por lo que minutos antes había dicho en una comparecencia en Las Bayas el portavoz de la oposición, Pablo Ruz, y por el calado que pudiera tener las promesas que el presidente del PP había hecho ya para «cuando sea alcalde, en 2023», que por la importancia que debería darle a la primera comparecencia que uno hace en el inicio del curso político, el tercero de los cuatro del mandato y, si me lo permiten, el más decisivo que queda porque en el último, el que comenzará en septiembre de 2022, ya estaremos pensando todos en clave electoral. Ahora bien, en el año que todos apuntan a la recuperación, está bien pensar en creación de empleo o en tratar de lograr alcanzar los Fondos Europeos para las Reconstrucción con el fin de realizar inversiones que de otro modo son impensables. Pero si a eso uno le añade como prioridad la vacunación, que no es precisamente una competencia municipal, da la sensación de que en este arranque de curso falte una idea fuerza que transmitir a la ciudadanía, un «esto es lo que vamos a hacer». Algo nuevo y esperanzador. No digo que no sean asuntos importantes los que anunció el regidor, pero tiene un número de asignaturas pendientes, que se arrastran de este y del anterior mandato, que también deberían formar parte de esta agenda y no caer en saco roto. De hecho, con resolverlas ya nos podríamos dar con un canto en los dientes. He aquí sólo algunos ejemplos.

Palacio de congresos

Un retraso interesado

El alcalde de Elche lleva dos años y medio agarrado a una promesa política que le sacó al entonces presidente de la Diputación, César Sánchez, para que sufragara un palacio de congresos en Elche. No hay ni presupuesto, ni idea de lo que se quiere, se necesita y para qué. Tampoco ubicación. El empecinamiento de Carlos González, durante todo este tiempo, de construirlo sí o sí en el solar de J’Hayton sólo es comparable con la vehemencia en decir sí que pone el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, cada vez que se le pregunta por este asunto. Y una cosa ha quedado clara desde que el 4 de agosto de 2020 (sí, hace 13 meses) ambos se vieran las caras para hablar sobre este asunto. El regidor tiene la facultad de decidir dónde, los empresarios de no verlo y Mazón de impartir justicia devolviendo la pelota cada vez que González se la envía. Tanto se ha retrasado este asunto que parece que les interese a todos políticamente, claro está, que no avance mientras Alicante hace tres meses anunció una infraestructura similar que, sin dudarlo, está más avanzada y con la Generalitat ya implicada.

Mercado

Dos problemas en uno

Seis años ha tardado el equipo de gobierno en darle la vuelta a la adjudicación del contrato a Aparcisa (firmado por el PP) dejándose por el camino parte del crédito que tiene cualquier Ayuntamiento que es capaz de firmar un contrato para, después, querer que el concesionario cargue con todos los gastos generados por su cambio de parecer con el argumento «ellos sabían que asumían un riesgo». Muchos son los que siguen sin ver una afección al Misteri ni entender la solución que se plantea en la ladera del río de las instalaciones provisionales (terraza ilegal aparte). Digo que hay dos problemas pero son más. No sólo lo que nos espera en los juzgados con la reclamación de Aparcisa y con el cambio del PGOU para «encajar» en una zona verde el mercado. El alcalde, pese a tener un magnífico proyecto de remodelación realizado por uno de sus técnicos, todo lo fía a un concurso de ideas para definir cómo será el inmueble y esto, además del retraso que va a suponer, deja en el aire saber si, al final, la Conselleria de Cultura, siempre velando por el interés general mucho más allá de lo que cualquiera pudiéramos pensar, no termine por tumbarlo por cualquier motivo, conocido o desconocido.

Cesión de la Dama

Un globo que sigue hinchándose

Cuando siendo candidato en 2015 prometió el regreso permanente de la Dama de Elche, discurso que después modeló porque, al fin y al cabo, entonces estaba el PP y ahora está el PSOE en el Gobierno, nadie pensaba que a estas alturas íbamos a estar igual o parecidos con este asunto que se ve no es nada fácil. Para mantener la expectación, se remodeló una sala en el Palacio de Altamira y después se dijo que iría a Las Clarisas, pero la foto con el ministro Rodríguez Uribes, debatiendo con sus técnicos un entente para el préstamo, no se la hizo hasta pocas semanas antes de que a este lo cesaran. La edil que lleva el dinero, Patricia Macià, dijo hace pocos días que habría en el presupuesto de 2022 un millón en previsión de que venga la Dama. y el alcalde ha pedido otra entrevista con el nuevo titular de Cultura, Miquel Iceta. En la Ser el director del Museo Arqueológico Nacional dijo esta semana que por él no habría cesión. ¿El globo se sigue hinchando?

La deuda del Consell

Sin noticias de Puig

No sé si el presidente Ximo Puig se ha arrepentido de haber prometido que la Generalitat devolvería a Elche el esfuerzo inversor que hizo para pagar los terrenos de la UMH. Entonces acuñamos el término «la deuda de la Generalitat», pero en los últimos tres años sólo hemos escuchado al jefe del Consell anunciar un proyecto con cargo a la misma: el edificio de Correos. Ahora bien, ha dado tantos tumbos sobre lo que se quiere hacer en él que ni los propios concejales saben en qué consiste lo último que anunció la consellera de Innovación, Carolina Pascual, un Learning Factory. Quizá sea porque es algo tan nuevo que no existe otro en España. Podemos llegar con este asunto a confundir las inversiones que la Generalitat está haciendo en Elche (Sanidad o Educación) con la promesa de esos 43 millones de Puig. En cualquier caso, el Ayuntamiento parece un invitado de piedra sin posibilidades de tomar la iniciativa.

Ciudad verde

Buenos propósitos

Anunciado como un proyecto a largo plazo, que colocaría a Elche como un modelo de ciudad medioambientalmente sostenible, ya quedó hace mucho tiempo claro que el Ayuntamiento no tenía ni tiene muy claro qué es lo que quería hacer (¿hay alguna comisión trabajando codo con codo para ello?). Pero aún hay tiempo hasta 2030, que es cuando pretende conseguir este reconocimiento, aunque no lo va a tener fácil por dos motivos. Uno, porque no parece claro qué políticas se están implementado. para ello, aunque el esfuerzo innegable en carriles bici y plataformas únicas (donde conviven coches y personas) no parece que sean suficientes para lograrlo.