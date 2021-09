Los cambios para otoño de la limpieza en Elche

De aquí a que acabe el año, el Ayuntamiento y la UTE Elche (Urbaser-FCC) tienen prevista la incorporación de prestaciones clave para empezar a modernizar completamente un servicio que se ha quedado obsoleto, tras veinte años de la anterior contrata, y para tratar de resolver problemas históricos relacionados con la suciedad. Y todo ello con un coste para las arcas municipales que el equipo de gobierno estimó en 28,1 millones de euros para este primer año de servicio (el antiguo costaba más de 22 millones).

Sin embargo, como su implementación está siendo por fases y todas las mejoras no han llegado, esa cifra podrá variar a la baja. El ejecutivo local asegura que ha decidido ir negociando mes a mes el canon con la concesionaria según aterricen las novedades que hay prometidas en el contrato, con tal de pagar por lo que ya funciona y no por lo que aún no está en marcha. Aquí cinco de los principales servicios que, según el edil de Limpieza, Héctor Díez, van a ser realidad de forma más inmediata.

Contenedores

El Pla (Oeste)

El barrio de El Pla, entre las calles Antonio Machado, Capitán Antonio Mena y Pedro Juan Perpiñán, es el enclave donde en las próximas semanas el Ayuntamiento se ha comprometido a instalar los nuevos contenedores de basura, los grises.

La zona que estrenó los nuevos depósitos fue Carrús y El Toscar (avenida de Novelda, avenida de la Libertad y Cortes Valencianas) y después llegaron a Pont Nou, entre Antonio Machado y avenida de la Libertad. Se trata de contenedores con asa y sin pedal, de plástico y mucho más ligeros.

En total, este primer año se van a distribuir 400 depósitos grises, al igual que de envases que continúan instalándose. La renovación tendrá que llegar al resto de barrios. De hecho, el contrato contempla 200.000 euros anuales para cambiar contenedores y papeleras. Respecto al Camp d’Elx, hay ya 400 recipientes colocados en los caminos rurales y falta un centenar. Aquí los contenedores son metálicos, con pedal y tapa.

También está en vías de instalación los de papel (hay previstos 500) que el Ayuntamiento está poniendo según las zonas de la ciudad donde más déficit hay. Y es que en la ciudad se queman 80 al año. Por eso, se van a a poner metálicos.

Residuos orgánicos

A partir de noviembre

El Pla volverá a ser el barrio que estrene uno de los principales cambios del servicio, el contenedor marrón donde irán solo los residuos orgánicos. A este enclave llegarán 150 depósitos entre noviembre y diciembre. Y durante los próximos cinco años se extenderán por todo el municipio.

La Concejalía de Limpieza ha decidido esperar a finales de 2021 para implantar esta ruta piloto porque ve necesario realizar primero una campaña de concienciación para explicar a los vecinos por carta, entre otros medios, para qué sirve el quinto contenedor y para qué se utilizará el gris donde hasta ahora se deposita también la facción orgánica. Además, estos depósitos no han llegado todavía a la ciudad. En los dos últimos meses del año será cuando también el Ayuntamiento se ha comprometido a instalar los contenedores marrones en los alrededores de los hospitales, el aeropuerto, colegios y centros comerciales.

Vehículos

De limpieza y basura

Elche tiene también por recibir nuevas máquinas para mejorar la limpieza y todos los camiones encargados de la recogida de basura. De manera más inminente, entre septiembre y octubre, la ciudad estrenará una treintena de vehículos, 100% eléctricos para la higiene viaria, como son las furgonetas eléctricas para limpiar a presión, barredoras mecánicas y furgonetas de inspección y de apoyo. Con esta nueva remesa, la concesionaria habrá incorporado 130 vehículos de limpieza desde que en mayo echó a andar. Por otro lado, el Ayuntamiento está dispuesto a sustituir los viejos camiones de la basura que siguen recorriendo las calles del municipio a finales de año. Según Héctor Díez, la fabricación de los mismos avanza a buen ritmo y llegarán en las fechas previstas. Con ello, se incorporarán 26 vehículos de recogida, tres cubas barredoras y tres barredoras sobre camión. El mal estado de los actuales ha obligado a la empresa a tener que alquilar cuatro camiones para recoger los residuos hasta que reciban los nuevos.

Poda

Punto limpio y trituradora

Los restos de poda, ese gran problema que afea al campo de Elche, cuando la gente opta por esparcilos en caminos y cunetas, junto a los contenedores de basura, podrían tener solución los próximos meses. La UTE de limpieza solicitó la licencia de obra para modernizar el punto limpio de la Lonja, situado en el parque agroalimentario. En esta zona, donde los particulares pueden llevar los restos de vegetación, está previsto que incorpore una trituradora de poda y de plásticos agrícolas. Además de esta opción, la Concejalía de Limpieza trabaja en buscar una fórmula para instalar grandes contenedores en las pedanías con tal de recoger estos residuos vegetales. La UTE ya cuenta con diez depósitos de grandes dimensiones para este cometido. Ahora falta determinar dónde se instalan.

Gasinera y ecoparques

Sostenibilidad

Las instalaciones de la UTE Elche, en la partida de Vallongas, tendrá una gasinera para recargar los vehículos que funcionen con gas del servicio de limpieza y de basura. La concesionaria ya cuenta con la licencia de obras para su construcción y el Ayuntamiento está esperando el permiso de AENA porque interfiere con el tráfico aéreo. El edil Héctor Díez prevé que en octubre puedan comenzar las obras. Otra de las novedades que llegarán en otoño y que van encaminadas a conseguir una ciudad más sostenible es la implantación de miniecoparques para pequeños residuos que se instalarán en los mupis o soportes publicitarios que hay en las calles.