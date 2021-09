La DOP de la granada mollar espera salvar la campaña a pesar de la merma por la lluvia

La denominación de origen de la granada mollar espera que la próxima campaña se salve con niveles similares a los del pasado año a pesar de una merma en la producción. Al parecer las rachas de lluvia del pasado mes de abril estarían detrás de una reducción de kilos de este fruto por haberse complicado la floración. Algunos agricultores ya calculan, a un mes de que comience la recolección, que este año recogerían entre un 10 y un 20% menos que en 2020 de este fruto con sello de calidad.

A pesar de este pronóstico, desde la Denominación de origen protegida de la granada mollar (DOP) prefieren no aventurarse con las previsiones hasta que no se aproxime la campaña prevista para octubre. Sin embargo, el presidente de la entidad, Francisco Oliva, considera que esta campaña puede ser similar a otras anteriores en las que se recolectaron 50 millones de toneladas porque han detectado que hay más fincas registradas este último año, «porque la gente está volviendo a plantaciones de granada mollar».

«Llegamos un poco más atrasados pero la calidad será un poco superior» Francisco Oliva - DOP Granada Mollar

Según indican desde la DOP, en estos momentos hay cerca de 500 productores inscritos en el consejo regulador y en este último año se ha aumentado un 4% el número de fincas adheridas que rozan las mil hectáreas, (976,51). De igual forma, en 2021 se contabilizan 1.508 recintos frente a los 1.431 del 2020, lo que representa un 5,3% más en un año y que podría deberse también a las campañas que se hacen para incentivar la protección de la variedad.

Este aumento de terrenos cultivados podría equiparar la producción ya que desde la denominación reconocen que la campaña llega un poco atrasada y que habrá merma. Aún y así, Oliva confía en que la calidad del producto será superior este año.

En cuanto a la reducción de la recolección, expertos agrarios lo achacan a problemas en la floración. Daniel Soler Mateu, presidente de la Cooperativa Cambayas, resalta que hay una disminución de kilos en comparación a pasadas campañas, que no terminan de precisar. En cuanto al calibre, señalan que es normal por lo que no hay dudas de que sea buena la calidad que se comercialice de esta variedad.

«Con las lluvias de abril hay flor que no cuajó porque había mucha humedad» Daniel Soler Mateu - Cooperativa Cambayas

Desde la cooperativa señalan que esta merma no sólo afecta a la granada mollar si no también al resto de cítricos. «Se achaca a las lluvias de abril y ocurre que la flor no cuaja porque hay mucha humedad».

Aunque los agricultores saben que no es una ciencia cierta, esta reducción del volumen podría hacer que la campaña acabase antes y no en febrero como en anteriores ocasiones. En cuanto a los precios, esperan que se mantengan y en todo caso suban para que el agricultor encuentre también rentabilidad.

Al hilo, otra de las batallas que sigue repitiéndose es la de la competencia con otras variedades más comerciales como la Acco, que se empiezan a comercializar antes «y todo lo que viene primero tiene más aceptación, aunque la granada mollar cada vez tiene y tendrá más tirón porque no hay ninguna otra igual para comer» defienden desde la cooperativa.

«El cambio climático cada vez retrasa más la recolección» Emma Tarí - Agricultora

Pedro Valero, representante de Asaja, también coincide en que todo apunta a que va a la producción se espera un poco más baja «de lo normal ya que por el clima y viento de levante la floración se perjudicó un poco, aunque esperemos y parece ser que los precios serán más altos que el año pasado».

Esas son las esperanzas que tiene Emma Tarí Espinosa, agricultora con varias fincas con cítricos y granada mollar en varios puntos del Camp d’Elx. Calcula que producirá entre un 10 y un 20% menos esta temporada y teme que le repercuta económicamente «porque la granada no es como otros frutos ya que tiene mucha mano de obra». Espera que el mercado funcione «de forma sana y que el precio fluctúe» después de un cuaje complicado que ha reducido la cantidad «porque llovió cuando no tocaba y la granada no cuajó».

«La producción será más baja pero parece que los precios subirán» Pedro Valero - Asaja

De igual forma, esta agricultora sostiene que en cada parcela la producción puede variar porque hay microclimas distintos y todo depende de un sinfín de aspectos como la altura en la que está el terreno.

En cuanto a cómo será el producto, esta joven entiende que la calidad será buena porque hay menos granada en el árbol. Defiende que «la granada mollar es la reina de las granadas» aunque por su experiencia detecta que el cambio climático esta retrasando cada vez más la recolección, ya que recuerda que cuando era una niña la campaña venía más de un mes antes, por lo que septiembre y octubre también van ligados a más fenómenos atmosféricos en el que el agricultor corre riesgos porque puede perder el fruto.