La Carreta cancela su actividad tras no recibir la ayuda prometida por Cultura

Frida: La niña que quería pintar, de la compañía valenciana La Caixeta, era la obra con la que La Carreta tenía previsto iniciar la nueva temporada cultural. La histórica sala de títeres y marionetas ilicitana se ha visto obligada a suspender el arranque de la campaña ante la falta de una respuesta por parte del Ayuntamiento, después de que hace tres meses la edil de Cultura, Marga Antón, se comprometiera a buscar una fórmula de colaboración que permitiera a La Carreta mantener la actividad que lleva realizando durante más de 20 años por la falta de ingresos, agravada con la crisis del coronavirus. Los responsables de la sala, con su director, Francisco Pérez Guirado, al frente, acusan a la concejala de haber respondido durante los últimos tres meses con «evasivas e inconcreciones». Este diario intentó ayer ponerse en contacto con la propia Antón sin obtener respuesta por su parte.

Después de que la falta de ingresos obligará a suspender la programación de La Carreta a finales del pasado mes de mayo, sus responsables mantuvieron una reunión con representantes del Ayuntamiento en la que arrancaron el compromiso de recibir una colaboración que les permitiera retomar la actividad este septiembre, algo que no se ha producido. «Durante los tres últimos meses nos hemos puesto en contacto en repetidas ocasiones, solicitando una respuesta, pero hasta ahora lo único que hemos recibido por parte de la responsable de la Concejalía de Cultura son evasivas e inconcreciones», lamentan desde la histórica sala.

Once representaciones

A finales de mayo en La Carreta se vieron obligados a suspender las once representaciones que les quedaban para finalizar la pasada temporada. La caída de ingresos, agravada por la pandemia, provocó que se tuviera que tomar esta dolorosa decisión. El verano no ha permitido dar una vuelta al escenario y, de momento, ha quedado paralizado el arranque de la nueva temporada, pese al revuelo que la delicada situación de La Carreta ha provocado en el mundo cultural de la provincia y la Comunidad. La sala ilicitana ha recibido numerosas muestras de apoyo, tanto de asociaciones profesionales y culturales como de particulares que han expresado su solidaridad a través de firmas en internet. El respaldo de varios políticos, entre ellos el presidente del PP en Elche, Pablo Ruz, o el exconcejal socialista Antonio Amorós, no ha permitido revertir la situación y contar con el apoyo de la Concejalía de Cultura.

«Nos falta apoyo y respaldo. Queremos un convenio que ponga de acuerdo a todas las partes. Nosotros hacemos actividades que le vienen bien a la ciudad de Elche a cambio de pequeñas cosas, como la cesión de salas municipales. En eso consiste un convenio, en pactar distintos puntos. Tenemos la sensación de que no se valora nuestro trabajo», lamentaba Pérez Guirado cuando la sala se vio obligada a suspender su programación, un escenario que no ha cambiado estos meses.

Asociaciones y profesionales muestran su apoyo

El hecho de que La Carreta se viera obligada a suspender a finales de mayo su programación por la falta de ingresos ha causado un fuerte revuelo en el mundo cultural de la provincia y la Comunidad Valenciana. Prueba de ello son las numerosas muestra de apoyo y solidaridad que ha recibido la sala de títeres ilicitana por parte de asociaciones y profesionales. A través de la plataforma change.org también se han recabado 5.000 firmas.