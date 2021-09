Promotores del residencial de Puertas Coloradas proponen construir la mitad de viviendas

En concreto, la oferta que la Concejalía de Urbanismo tiene sobre la mesa y que, a priori ve con buenos ojos, es bajar a cuatro las alturas de los inmuebles (el objetivo era hacer edificios de ocho) y se traducirá en pasar de construir de 950 casas a alrededor de 400. Según miembros de la Agrupación de Interés Urbanístico, estarían dispuestos a prescindir del 50% de la edificabilidad, con tal de desbloquear los intentos por construir en esta zona que se remontan a hace veinte años.

De este modo, aseguran que las viviendas no perturbarían la visibilidad de los huertos de palmeras protegidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, algo sobre lo que llegó a advertir hasta la Subdirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno Central si el proyecto seguía adelante. Y es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente permite en este enclave ese millar de viviendas.

Cesión de la casa

Asimismo, para contribuir a que el proyecto sea autorizado por las administraciones y aceptado por parte de colectivos defensores del patrimonio, los promotores han ofrecido al Ayuntamiento la tradicional casa que todavía está en pie en los terrenos, visible desde el puente de la Generalitat.

Con esa cesión, que incluye una nave y algo de terreno que podría convertirse en suelo dotacional (para equipamientos públicos) los impulsores quieren tratar de conseguir puntos y dar más razones para que el residencial sea desbloqueado, puesto que habría más espacios libres de edificación que no restarían la visibilidad hacia el Palmeral.

Esta propuesta lleva meses en estudio por parte de los técnicos de Urbanismo y los promotores esperan que con el arranque del nuevo curso puedan reactivarse las conversaciones con el Ayuntamiento con el objetivo de que el proyecto no se quede estancado durante más tiempo. Sin embargo, la solución a este embrollo urbanístico no es nada fácil porque ambas partes tendrán que ponerse de acuerdo en un asunto mucho más complicado. Encontrar suelo libre donde los impulsores de la urbanización puedan levantar la otra mitad de viviendas que no caben en la finca de El Arsenal.

Aunque todavía no ha trascendido que zonas están en estudio, lo que sí que está claro es que sus dueños quieren que los terrenos sean igual de atractivos para construir edificios que la emblemática zona de Puertas Coloradas, que está rodeada de huertos de Palmeras y próxima a otras urbanizaciones. Y a esta exigencia, se suma que los promotores han pedido al Consistorio ilicitano que esos terrenos ya estén urbanizados para no incrementar más las cargas de hacer un proyecto que, pese a contar inicialmente con todos los parabienes, ha acabado chocando con el patrimonio y siendo paralizado.

Paralización

El sector E-16 fue calificado por el PGOU de 1998 como suelo urbanizable. Fue en 1999 cuando una agrupación de interés urbanístico empezó los trámites para levantar allí una urbanización, a través de la presentación de un Plan Parcial. Posteriormente, en el año 2000 el Palmeral fue declarado como Patrimonio de la Humanidad, lo que acabó afectando a esos huertos que también fueron reconocidos. Sin embargo, el Plan Parcial que presentaron los promotores para construir en la finca fue aprobado por el Consistorio ilicitano en el año 2002. El proyecto lo retomaron tras la crisis y no fue el año pasado cuando la Conselleria de Cultura desautorizó el residencial.

Carlos González: «No va a ser fácil, pero vamos a solucionarlo»

El equipo de gobierno es consciente de que dar solución al conflicto urbanístico de El Arsenal no va a ser sencillo, pero, se sigue mostrando con voluntad para desbloquear este residencial. Así lo reconoció este lunes el alcalde, Carlos González, en una comparecencia sobre el inicio del curso político en la que también aludió a que negociaciones con los dueños de El Progreso van encaminadas para acabar con el edificio centenario apuntalado en mitad del centro. Respecto al sector E-16, el primer edil reconoció que no será fácil «trasvasar otro 40% o 50% de viviendas» a otro sector, pero dijo que «vamos a solucionarlo». El regidor socialista insistió en buscar un equilibrio entre las exigencias de respetar el Palmeral y los intereses de los promotores.