El TSJ deniega indemnizar al pasajero de un bus urbano porque nadie vio cómo se caía

Imagínese que se sube a un autobús urbano y, a consecuencia de que el conductor arranca y después frena de forma brusca, usted que se encontraba distraídamente manipulando el billete para sellarlo, se cae al suelo y se golpea. Al día siguiente se encuentra mal, presenta magulladoras y lesiones por las que acude al médico y está de baja trece meses, de los cuales doce le impiden realizar vida normal. Con este argumento, un usuario del autobús urbano de Elche ha reclamado en un procedimiento judicial ya resuelto a la empresa que gestiona el servicio municipal 105.375,27 euros después de no llegar a un acuerdo indemnizatorio con la aseguradora, que estaba dispuesta a pagarle solo 21.139 euros. Lo curioso del caso es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado indemnizarle con un solo euro porque ha sido incapaz de demostrar que ese accidente lo sufrió en el autobús. Es decir, no tiene un testigo y el conductor del mismo, en el juicio, aseguró que no se enteró de nada. Sólo tiene el parte de lesiones y el informe del forense de la baja pero, misterio, nadie lo vio caer y, si había alguien, como no le pidió el teléfono de contacto o lo conocía ahora se ha quedado sin cobrar.

Los hechos que acabaron en el juicio supuestamente sucedieron el 22 de septiembre de 2015, sobre las 21.10 horas. La lesión consistió en un esguince tarsal, que le afectó a la movilidad del pie. «Las pruebas practicadas -dice el TSJ- no demuestran ese nexo causal por cuanto no ha podido acreditar que se encontraba en el autobús ni que el evento dañoso se produjo dentro del mismo como consecuencia de una conducción brusca del conductor».

La sala recuerda que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones «siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos». Pero, continúa, «no existen testigos presenciales de la caída (...) El conductor manifiesta que no tuvo noticias del accidente ni lo presencia ni el interesado se lo manifestó a pesar de que según su declaración se produjo en su interior».

Toda la reclamación se fundamenta en la palabra del demandante y en la asistencia médica que se le prestó en el Hospital. Sobre que la aseguradora le ofreciera 21.139 euros por no ir a juicio, añade la sentencia: «la aseguradora es libre de disponer, se realiza al margen de la causa y no suple el vacío probatorio».