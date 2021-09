La Corredora que no queremos

Las obras de peatonalización de la calle Corredora y de la Plaça de Baix apenas ha tenido críticas en los diez meses que han transcurrido desde su ejecución. En cambio, han sido muchas las alabanzas que ha recibido, principalmente, entre aquellos que han visto en ellas un posible motor para el resurgir del casco antiguo, con un centro urbano abierto y comercial (o de restauración), que, si atendemos a la cantidad de nuevos alquileres que está generando, parece que vaya por el buen camino. El Ayuntamiento de Elche decidió apostar en esta remodelación por un proyecto ambicioso por lo que suponía en una ciudad en la que gran parte de sus vecinos se desplaza en coche a todas partes, pero que al mismo tiempo era barato si tenemos en cuenta que, ejecutándose en la parte más noble, no se iban a reformar las aceras. Solo hay que comprobar que no fue una obra cara, comparándola con otras (ahí está Virgen de la Cabeza inacabada), si nos fijamos en el pastiche de suelos que conviven a día de hoy. Se puede ver el antiguo, sus parches y/o reparaciones y el que se ha puesto. Eso sí, todo coronado con un espectacular mosaico en la Plaça de Baix, lo que hace que, en realidad, se visualice como dos obras distintas y no una pues no existe conexión entre ambas. Pero no hay, insisto, nadie descontento porque cumple su función primordial: la peatonalización del conjunto.

Ahora bien, si este equipo de gobierno (como el anterior) se caracterizaba por las dificultades para sacar adelante proyectos a corto plazo (esta semana se ha inaugurado por el alcalde un ascensor en un colegio después de años de reivindicación), llama la atención que aún esté pendiente el remate más importante de esta peatonalización, que es esa parte del proyecto que no sale a concurso porque depende del trabajo de las concejalías que tienen que implicarse en su ejecución. La peatonalización de la Corredora y de la Plaça de Baix iba mucho más allá porque el corte de tráfico que conllevaba iba a generar una serie de problemas añadidos en una ciudad dividida por los puentes que cruzan el cauce del Vinalopó y que debían de haber sido resueltos al unísono que el proyecto. Hablamos del tráfico que se tenía que desviar y cómo resolverlo o quién, cuándo y cómo iba a poder accederse a esa zona reservada que se crea en el conjunto del eje histórico de Elche. Y es esta una de esas cuestiones que ni de lejos está resuelta. Y, aunque el Ayuntamiento insiste en que, por ejemplo, la calle Ángel, se ha pacificado después de convertirla en el desvío natural al tráfico del centro (que deberá dejar de serlo), los vecinos están que echan las muelas.

Y sí, no debe ser fácil educar a los conductores y repartidores de todo tipo y a toda hora por culpa del comercio electrónico en un cambio tan drástico, pero a medida que pasan los meses da la sensación de que todo languidece. Y, mientras, ya nos hemos metido en las primeras reparaciones de consideración, como pasa con la renovación de todas las luces led que, si uno va a otras ciudades españolas que ya instalaron otras similares, comprobará que tampoco allí funcionaron. Es decir, aún no sabemos cuándo la Corredora parecerá esa Corredora idílica que nos prometían.

De hecho, a día de hoy por aparcar en ella aparcan hasta los vehículos policiales o los de las brigadas municipales y, si hace falta, en mitad de la Glorieta. Se ven a diario camiones de todo tipo y tara (la prueba son las muchas losetas ya rotas) que estacionan durante horas, así como furgonetas y pseudofurgonetas de reparaciones o de reparto. Eso sin contar con el hecho de que sigue siendo un lugar de paso de patinetes eléctricos y de muchas bicicletas, a toda velocidad, algo que se ha convertido en una queja constante de usuarios que parece caer en un saco roto, quizá por la falta de una patrulla de policía o de agentes de movilidad informando desde el primer día, lo que no se ha hecho porque no debe ser prioritario.

La Corredora necesita desde hace diez meses de una ordenación racional de la carga y descarga, de entrada de taxis y de vehículos particulares para residentes o ciudadanos con necesidades especiales y de camiones y furgonetas, pero que nadie sabe cuándo se realizará pese a las constantes promesas de que se está trabajando en ello. Y esto es algo que se sabía desde el primer día que iba a pasar.

Hay otra cuestión importante. La Plaça de Baix se ha quedado como una plaza muy dura por la falta de sombras y en Elche los meses de calor y de sol son muchos, pero aquí se optó más por un espectacular diseño, que nadie discute, que por la practicidad. Y esto genera que durante muchas horas apenas tenga tránsito peatonal. En cualquier caso, se debería tomar nota para otra transformación -que igual verán nuestros nietos- de la Plaça de las Flores y del antiguo Mercado Central que, sumandos ambos espacios, se me antoja como mucho más compleja -hay que tener en cuenta la salvaguarda de las ruinas o la puesta en valor del refugio de la Guerra Civil- y cuyo resultado el alcalde fió hace meses a un concurso de ideas.