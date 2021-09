El 70% de los ilicitanos ya tiene las dos vacunas

En el polideportivo de El Toscar, al que se han trasladado los equipos sanitarios para dejar libre las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y donde se trabaja "con total fluidez", según el Ayuntamiento, aunque la semana pasada hubo airadas quejas de ilicitanos que estuvieron más de media hora al sol para poder inmunizarse, están citadas esta semana que hoy comienza un total de 2.400 personas. El alcalde invita a todos los que no han recibido la dosis, bien porque la rechazan o porque no han sido localizados, que acudan a vacunarse sin necesidad de cita previa porque “es lo mejor que se puede hacer para detener el virus, que sigue estando entre nosotros con el consiguiente riesgo para la salud”.

"El alcalde invita a todos los que no han recibido la dosis, bien porque la rechazan o porque no han sido localizados, que acudan a vacunarse sin necesidad de cita previa"

Hasta el pasado viernes habían administrado en Elche un total de 332.777 dosis de las vacunas. La pauta completa la han recibido 164.345 personas y las primeras dosis se han inoculado a 186.498. “Se trata de unas cifras que demuestran la eficacia del trabajo organizado por la Conselleria de Sanidad, en colaboración con el Ayuntamiento ilicitano, para hacer frente a una de las mayores crisis sanitarias que hemos conocido”, indica Carlos González.

Por lo que respecta a la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes ha bajado hasta el 97%, lo cual supone una notable mejora con respecto a las últimas fechas. No obstante, precisa el alcalde, “es imprescindible la responsabilidad individual, seguir cumpliendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias y no confiarse porque el virus aún no está extinguido y puede dar al traste con la tan ansiada normalización de nuestra vida cotidiana”.

Hospitales con 8 ingresados

En estos momentos, hay ocho personas ingresadas en los dos hospitales de Elche. Cuatro están en planta y los otros cuatro en las Unidades de Cuidados Intensivos. La semana pasada fallecieron cinco personas en los dos centros sanitarios por enfermedades que se habían visto empeoradas por el covid-19.