El Gobierno autoriza trasvasar del Tajo solo 4,5 hectómetros para el regadío en septiembre

El Gobierno ha autorizado un trasvase del Tajo-Segura de solo 12 hectómetros cúbicos en el mes de septiembre cuando la situación hídrica de los embalses de Entrepeñas y Buendía permitiría un envio de 20, según la normativa de regulación aprobada en 2013. De esos 12 autorizados solo 4,5 serán para abastecimiento de riego, mientras que 7,5 se destinarán al suministro urbano -el agua de "boca"-.

Según un comunicado del Ministerio de Transición Ecológica la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha analizado la actual situación hidrológica y valorado las perspectivas del mes de septiembre con arreglo a las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobadas mediante real decreto el pasado 27 de julio.

La Comisión ha constatado que, a fecha 1 de septiembre, el estado del sistema corresponde al nivel 3, que se refiere a situaciones hidrológicas excepcionales, por lo que se puede autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada. El comunicado olvida mencionar que esta situación permite trasvasar hasta 20 hectómetros y que la decisión última no la toma la comisión sino la ministra Teresa Ribera, en este caso delegada al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Para justificar esta decisión el Ministerio cita dos datos. En primer lugar, a 1 de septiembre, existía un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 113,9 hectómeros y un volumen autorizado no trasvasado todavía de otros 12,6 hectómetros cúbicos. Unas reservas derivadas de los envíos máximos de 38 hectómetros mesuales desde principios de 2021, gracias a la recarga de reservas que se produjo con la concatenación de borrascas -en especial Filomena-, en la cuenca de cabecera del Tajo. En segundo lugar, la previsión de los técnicos para este trimestre, es que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional, es decir, sin poder alcanzar el Nivel 2, lo que supone un trasvase automático mensual de 27 hectómetros, y que "esta circunstancia podría prolongarse incluso durante el próximo semestre. El trasvase se mantiene en nivel 3 cuando las reservas no superan una media de 580 hectómetros en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía".

Con estos argumentos y "en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas, considerando la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo y las elevadas reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de septiembre, se ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 12 hm3 para el mes de septiembre de 2021. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 4,5 hectómetros para regadío.

En julio, todavía en nivel 2 se autorizaron 38, y en agosto, ya en nivel 3, 14 hectómetros.

Una mala noticia

Para el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA, José Vicente Andreu "es una mala noticia para Alicante, una más de las que nos llegan del Ministerio de Transición Ecológica y de su ministra. No hay tregua para nuestra tierra. En su obsesión por cerrarnos el Trasvase, no importa el daño que puedan hacer, su objetivo está claro, y no cesarán en el mientras ostenten su cargo". Por su parte Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria San Enrique de Elche ha señalado que es una "vergüenza" que la decisión esté en manos de la Ministra "algo que no dice el ministerio en su nota de prensa" y que esté condicionada "por una visión sectaria en connivencia con Castilla La Mancha para liquidar el regadío y el trasvase". Urbina ha añadido que afortunadamente los regantes han podido almacenar en el sistema esos más de cien hectómetros "porque no nos dedicamos a despilfarrar agua para generar energía", ha ironizado. Urbina espera que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura prepare un recurso contra esta decisión.