El alcalde, Carlos González, y el líder de la oposición, Pablo Ruz, no tienen nada en común. Si ayer se vieron en la Alcaldía fue por una cuestión de imagen. Dar la sensación de que comienza un curso político y que el contador de todos parte de 0, pero nada de eso fue real. El regidor ha tardado dos semanas en citarse con el resto de fuerzas, una a una y en su despacho, se supone que en un tono muy distinto al que, por desgracia, se les verá a partir de ahora. Uno de los invitados acudía sin ninguna esperanza; de hecho, estaba dispuesto a hacer las declaraciones antes de la reunión porque ya sabía lo que se iba a contar. Buena parte de lo que ayer les dijo, que fue a grandes rasgos a qué va a dedicar sus esfuerzos, ya lo sabían por los medios de comunicación porque en al menos tres ocasiones desde que regresó de sus vacaciones lo ha contado, incluido los cien millones que asegura se invertirán. Y eso le reprocharon: ellos los últimos.

Lo único que quedó claro es que hay que bajar el tono de crispación o al menos eso es lo que pidió González, también que quiere hacer un homenaje en noviembre a los héroes -«y heroínas», dijo- del covid o que pretende que antes de final de año se pongan las bases para la aprobación del ROM, el Reglamento Orgánico Municipal, una cuestión tan importante como interna de un Ayuntamiento para su organización y una de las pocas cosas que, al igual que sus antecesores, no se puede sentir orgulloso porque Elche, a estas alturas del siglo XXI, carece de un ROM. El alcalde, al término de la reunión hizo su resumen muy distinto a lo que el resto escuchó.

Alcalde

«Bajar la tensión»

Carlos González aseguró que el encuentro había servido para «mantener un contacto y tener un diálogo para propiciar acuerdos. He hablado de la necesidad de bajar la tensión en la dinámica municipal. En el último año se ha producido una escalada, una falta de respeto entre los miembros de la institución. Vamos a hacer un esfuerzo para el entendimiento y acabar con la crispación». González dijo que espera «que se acercaran posturas sobre el presupuesto. Estamos dispuestos a hablar con todos y vamos a hacer un esfuerzo para que cuente con apoyo de alguna de las fuerzas políticas de la oposición. Les vamos a invitar para que las analicen».

Pablo Ruz

«Solo piensa en su futuro»

Ruz dijo que «hemos acudido a la reunión con propuestas viables y razonables que redundan en el bien común, pero el señor González es insensible con los problemas de Elche y no está comprometido. Ahora solo piensa en su futuro personal, olvidando sus responsabilidades. Pese a nuestra voluntad y mano tendida, a nuestras propuestas positivas no se ha comprometido ni ha querido concretar las fechas de las que ya ha anunciado a los medios de comunicación. Prescindir de nuestras propuestas es ningunear a nuestro partido, el único que es alternativa al equipo de gobierno. Al final los únicos perjudicados son los ilicitanos».

Aurora Rodil

«Cuanto más sabemos, menos de acuerdo estaremos»

La portavoz de Vox explicó que «el alcalde estaba muy preocupado por el elevado tono de la creciente agresividad de los plenos, tanto de ellos como de la oposición. No vamos a renunciar a decir la verdad ni en los temas prácticos ni ideológicos, ni vamos a hablar con disimulo, solo la verdad y la defensa de nuestros principios, que todos conocen, con educación, aplomo y sin enconos personales». Rodil dijo que el alcalde, «descartó hablar con nosotros de los presupuestos porque sabe que no nos podremos de acuerdo y eso es cierto: cuanto más sabemos del Ayuntamiento menos de acuerdo estaremos. Quiere un ROM con el consenso y nosotros un reglamento con las reglas de juego clara. Otro tema importante son los fondos europeos que se van a tratar a través del Consejo Social, es un buen lugar, le hemos preguntado si va a ser meramente de exponer ideas. Queremos plantear que se use para las necesidades del municipio y no para propaganda y adoctrinamiento, que se utilicen los fondos públicos para cosas que son del bien común». El alcalde, según Rodil, les confesó que «en alguna ocasión no nos dieron la razón (en una votación) por motivos tácticos. En cambio, en Vox siempre votamos en conciencia, con nuestras ideas.

Eva Crisol

«Hace falta el plan de pedanías»

La portavoz de Cs dijo que «le he planteado las lineas de actuación que creo y hay que trabajar en aspectos importantes, como el plan de pedanías, que esta a medias, la seguridad ciudadana, porque hace falta policía, y lo vemos con la plataforma del campo que acaba de crearse y la sensación de inseguridad que se ha generado». Añadió que «el alcalde quiere los fondos europeos y le he dicho que ponga en marcha la mesa que propusimos en una moción, para trabajar con el equipo de gobierno y el Consejo Social. Pero en el tema de las infraestructuras hay que ponerse las pilas porque es un suspenso. Tiene que trabajar para que desde el Gobierno y la Generalitat se nos haga caso con las que están pendientes. González no quiere trabajar solo con el gobierno, también con la oposición y, cuanto más sumemos mejor, con el ROM tiene razón hay que desarrollarlo porque seguimos sin reglamento interno y eso crea inseguridad jurídica».

Eduardo García-Ontiveros

«Seguimos con carencias»

El edil no adscrito dijo que le trasladó al alcalde la necesita de tener «un plan de ciudad. Necesitamos reactivar la economía para que nuestro municipio no siga perdiendo oportunidades de crecimiento. He solicitado determinadas mejoras en los próximos presupuestos; entre ellas, bajadas de impuestos». El edil añadió que «he planteado varios temas no resueltos que deben ser afrontados por su estado de enquistamiento, como la deuda de la Generalitat, la parálisis en temas como el Mercado o el antiguo edificio de Correos, así como la situación de estancamiento en la tramitación de la de Ley del Palmeral». Y concluyó, «elecciones tras elecciones, y aún con diferentes partidos políticos en el gobierno, seguimos con carencias y promesas recurrentes que debemos transformar en hechos».