Para captar por qué no debe permanecer un mercado en la ladera es necesario entender qué calificación urbanística debe proteger al cauce del río y a las laderas que lo conforman. ¿Puede el río, su ladera y bordes, ser calificado como zona verde y computar para cumplir los estándares urbanísticos mínimos? Es confuso pero creo que no, al menos hoy día. Habría que remontarse a una vieja discusión que ya se dio en la planificación urbana de Elche: ¿Puede Carrús-Este carecer de zonas verdes porque todas están contenidas en el cauce del Vinalopó? En otra época esta discusión pudo mantenerse, pero hoy no resulta pertinente. Para comprender que el río no debe ser calificado en el próximo PG solo de zona verde es necesario atender a un nuevo concepto que impulsó la Ley del Paisaje Valenciano: «la Infraestructura Verde».

Para entendernos, una Zona Verde es parte del suelo urbano que destinamos a ser transformado en un jardín público para el disfrute de la población. De otro lado, la Infraestructura Verde es un conjunto de paisajes, no necesariamente urbanos, que pretendemos conservar y estructurar en masas y corredores para preservar nuestro territorio. Consecuentemente, la finalidad principal de una zona verde es el uso recreativo para la población, mientras que la infraestructura verde tiene un fin ligado al mantenimiento de los ecosistemas. Así pues, aunque una infraestructura verde tenga la posibilidad de ser usada como zona verde no es este su destino principal. Otra matización urbanística que debemos hacer consiste en entender que nuestra ley fija unas reservas de suelo (estándares dotacionales) para garantizar un buen nivel de urbanización. Entre estas dotaciones cabe destacar una red de espacios libres y zonas verdes y una red de equipamientos con suelo destinado a la edificación de colegios, ambulatorios y otras funciones públicas.

Resulta para mi evidente que el río Vinalopó debe ser tratado como Infraestructura Verde en el próximo Plan General. El río se conforma como una estructura lineal capaz de poner en contacto las sierras del norte de la ciudad con los terrenos costeros situados al sur. Y es importante la relación territorial de los ecosistemas, sobre todo si pensamos que Elche es el municipio con mayor diversidad ecológica de la Comunidad. Por eso, el hecho de que el área del mercado provisional este calificada en el PG actual como zona verde no debe hipotecarnos para preferir un tratamiento más preservativo en el próximo planeamiento. Hay que decir además que cualquier transformación del Plan General vigente debe estar en concordancia con la Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana que enuncia los corredores correspondientes a la infraestructura verde de Elche. Nos encontramos pues ante una transformación que puede contravenir aspectos de Ordenación Territorial que resultan competencia de la Generalitat.

En el urbanismo es preciso preguntarse sobre la idoneidad de que un trozo de ciudad se destine a una determinada función. Y creo que los bordes del cauce del río Vinalopó deben ser tratados como pertenecientes a una unidad superior de paisaje, que es el río, que con sus bosquecillos de ribera atraviesa la ciudad. Para ello la calificación urbanística debe ser Infraestructura Verde. No creo, por tanto, que sea adecuada la calificación de Zona Verde para el espacio que ocupa el actual mercado provisional. Menos aún que se cambie esa calificación para justificar un equipamiento. Todo ello, me lleva a pensar que no sería adecuado crear un mercado permanente en ese lugar.

En cuanto al edificio, debo señalar que existen profundas diferencias entre un mercado provisional y un mercado permanente. Decía Louis Khan, gran arquitecto y maestro, que en un edificio existen espacios servidos y espacios servidores. En el caso de una obra provisional podemos suprimir los espacios servidores, esperando que parte de la actividad se realice en la calle. Pero cuando nos enfrentamos a un verdadero proyecto de mercado es importante enfrentarse a los problemas de carga y descarga, redistribución de la mercancía, almacenaje, modos de accesibilidad etc. Y creo que el mercado provisional actual no resuelve más que los usos principales, sin entrar a estudiar problemas de segundo orden. Además por su carácter de provisionalidad el edificio no conllevó un estudio de adecuación al paisaje que seguramente le hubieran solicitado de tratarse de un mercado definitivo

Por todo ello entiendo que no es una buena idea convertir en permanente un edificio pensado con características de provisionalidad. Además, estoy convencido de que urbanísticamente el posible proyecto de mercado se asienta sobre unos terrenos de gran importancia ecológica, que desde mi punto de vista requieren un tratamiento paisajístico además de ecológico, y que resultan poco adecuados para edificar mercados en ellos. En fin, como dije al principio esto es solo es una reflexión desde la arquitectura y el urbanismo. Pero nadie me quita de la cabeza la idea de que una transformación de zona verde en un mercado debe estar muy justificada para poder ejecutarse. Más aun, el cambio de un equipamiento por una zona verde que forma parte de una infraestructura verde tan importante creo que es de casi imposible justificación.