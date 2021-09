El bipartito dice que si baja los impuestos un 10% los ingresos caerían 11 millones

El equipo de gobierno de PSOE y Compromís sigue inamovible con su pretensión de congelar los impuestos otro año más, frente a los reproches de la oposición que insiste en que el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para aflojar el cinturón al ciudadano. Ante la última propuesta que ha lanzado el Partido Popular de disminuir en un 10% los tributos, tasas y precios públicos, el ejecutivo local ha puesto cifras sobre lo que dejarían de recaudar las arcas municipales con esta medida: 11 millones de euros.

El portavoz del gobierno municipal, Héctor Díez, dio a conocer este viernes ese montante y destacó que si cae la recaudación en 11 millones, los gastos tendrían que recortarse en la misma cantidad, y por lo tanto, los servicios públicos se verían afectados. El Partido Socialista salió así al contrataque en la disputa que ha marcado cada inicio de curso político en Elche de los últimos siete años: los impuestos.

«Que nos digan de dónde recortamos, las nóminas de los funcionarios no se pueden tocar, ni los servicios al ciudadano, tampoco», dijo Díez, quien acusó al PP de hacer uso de un trampantojo más al sugerir que con el remanente de tesorería se pueden bajar los impuestos. El socialista insistió en que la ley de estabilidad presupuestaria, que hizo el PP, fija que el remanente de tesorería, es decir lo que ahorran las arcas municipales, solo se puede destinar para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles.

Asimismo, el portavoz del gobierno justificó que en estos momentos el Ayuntamiento no puede conocer cuál va a ser el remanente de tesorería del año porque no ha acabado y porque esta cifra no se da a conocer hasta mediados del año siguiente cuando se produce la liquidación.

Insistió en que esta regla del gasto es de sobra conocida por los populares a los que les reprochó «su desconocimiento» o estar haciendo uso de una estrategia política para querer desgastar al ejecutivo local con el tema de los impuestos.

La premisa del bipartito que recuerda una y otra vez en cada ocasión que recibe críticas por esto es seguir manteniendo la presión fiscal a los ciudadanos, bajo el compromiso de mejorar los servicios públicos.

«Trabajamos para la creación de un presupuesto que esté inspirado en el ahorro fiscal derivado de la congelación de las tasas e impuestos que tienen que mantenerse inalterados como consecuencia de la pandemia», dijo el alcalde, Carlos González en una de sus primeras comparecencias a la vuelta de vacaciones.

Y así, la única excepción que hará el gobierno local será con la hostelería, a la que va a eximir de nuevo del pago de las tasas de las terrazas en el primer semestre de 2022.