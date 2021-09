El Girajaquetes

El pasado sábado se conmemoró en Cataluña la Diada. Ese día, 11 de septiembre, fue elegido para celebrar el «Día Nacional de Cataluña» para hacerlo coincidir con la misma fecha en que, en 1714, las tropas borbónicas tomaron la ciudad condal en el marco de la Guerra de Sucesión Española. En esa contienda, al contrario de lo que los nacionalistas nos quieren hacer creer, no lucharon unos territorios contra otros, ni España contra Cataluña (de hecho ciudades como Madrid, Alcalá o Toledo luchaban en el mismo bando que Barcelona), sino que lo que se dirimía era un conflicto de mayor calado entre la dinastía Borbón y la de Habsburgo, siendo los partidarios de estos últimos defensores de un modelo de gobierno que, trasladado a los parámetros actuales, podríamos calificar como más retrógrado, pues defendían el mantenimiento de una serie de privilegios para los más poderosos. Exactamente igual que ahora, cuando los nacionalistas lo único que persiguen es el mantenimiento de un statu quo que les sitúe no sólo por encima del resto de los españoles, sino perpetrando un auténtico genocidio civil contra los que no piensan como ellos o no hablan su misma lengua en la propia Cataluña.