El PP de Elche pide más seguridad y controles en el Camp d'Elx

La concejal del Partido Popular en Elche, Manuela Mora, ha explicado hoy que “es una falta de respeto a los ilicitanos que viven en las pedanías que el equipo de gobierno de PSOE y Compromís dejen pasar de largo los robos que están sucediendo”.

“Desde el Partido Popular no entendemos por qué Carlos González que lleva seis años gobernando en Elche y prometiendo medidas para la seguridad de las pedanías y todavía no ha cambiado nada. Los vecinos llevan 10 meses dando la alerta y han tenido que organizarse en patrullas vecinales porque el equipo de gobierno no actúa. Le volvemos a pedir al equipo de gobierno que ponga en marcha ya los planes de seguridad que llevan anunciando meses para nuestras pedanías. El ayuntamiento tiene que ser más comprensible con esas personas que tienen miedo de vivir en el Camp d’Elx y no están tranquilas en sus propias casas”, declara Mora.

“La semana pasada pedimos a Carlos González la intensificación de controles y la puesta en marcha de los retenes permanentes de policía en las pedanías para frenar la oleada de robos y el gobierno de PSOE y Compromís nos tacharon de alarmistas. No nos vamos a cansar de solicitar al ayuntamiento más seguridad para los pedanios”, lamenta la edil.

“Los ilicitanos no merecen un alcalde que mire por su propio interés y no por su ciudad. No podemos permitir desde la oposición que las pedanías estén olvidadas y sus ciudadanos asustados por cerrar sus viviendas”, ha concluido Manuela Mora.