Elche acogerá una charla sobre los niños con discapacidad de Nepal

Cuando Aina Barca, fundadora de Familia de Hetauda, ​​viajó por primera vez a Nepal y preguntó por qué los niños y niñas con discapacidad no iban a la escuela, la respuesta solía ser “estos niños no tienen mente, no pueden aprender”. Nueve años después, la ONG cuenta con más de 80 estudiantes.

El 2 de octubre a las 12 horas en el salón de actos del CEU (Plaça Reis Catòlics, 19) de Elche, se realizará una charla gratuita a cargo de la fundadora y de Laura Serrano, ilicitana encargada de la comunicación en el proyecto, para conocer de primera mano la labor de esta familia particular.

La discriminación hacia las personas con discapacidad en Nepal está asociada a la religión, ya que se considera que estás personas padecen un castigo divino. Prejuicios alimentados por el desconocimiento general y la falta de información.

Estos niños suelen vivir apartados, a la sombra. A menudo están encerrados en sus casas y su vida se reduce solamente a comer y dormir. Ellos no tienen voz para reclamar sus derechos ya menudo sus familias tampoco saben cómo hacerlo ”, relata Barca.

Familia de Hetauda ofrece educación, formación, tratamiento de fisioterapia e integración laboral y social a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El sueño es que pueden llevar a cabo una vida digna y lo más autónoma posible.

Junto a la charla de sensibilización, se proyectará también el pequeño documental 'Asha' (esperanza en nepalí) sobre la escuela con entrevistas a las maestras. Asimismo, se podrán adquirir artesanías del país del Himalaya, algunas de ellas realizadas en el taller ocupacional de la ONG por los y las alumnas.