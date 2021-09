Noelia Pascual: «No hay diferencias entre la paella y el arroz, tan solo los ingredientes»

Con un arroz como le enseñó su abuela a cocinar, con cebolla, bacalao y patata, como se hacía en el campo de Elche con los ingredientes que había entonces, y con otro típico del interior de la provincia y también de aquí, con conejo y caracoles. Así consiguió la chef ilicitana, Noelia Pascual, hacerse con el premio a la mejor paella del mundo en un concurso, el «World Paella Day Cup 2021» , en el que compitieron cocineros de diez países y ella representó a España.

Tiene 37 años, desde que cumplió la mayoría de edad está en los fogones siguiendo los pasos de sus abuelas y de su padre y ahora acaba de lograr un reconocimiento con el que ha puesto a Elche en el mapa gastronómico, gracias a dos de los platos que más se elaboran en las cocinas de los ilicitanos y también de la provincia. Aunque el premio es a la mejor paella del mundo, para Noelia no hay distinciones. «Para mí una paella o un arroz es lo mismo, no le veo la diferencia, salvo que la paella valenciana tiene unos ingredientes y nosotros utilizamos otros, pero cocinamos el arroz en el mismo recipiente», confiesa la ilicitana, quien dice que todavía no acaba de creerse haber logrado este reconocimiento.

La cocinera del restaurante Cachito compitió con América (Uruguay, Perú, Costa Rica y EEUU), Asia (Corea y China) y Europa (Bélgica, Irlanda, República Checa y España) y decidió apostar «como buena ilicitana» por dos ofertas muy de aquí.

Reconoce que se inscribió un poco a ciegas en este concurso para el que primero los organizadores hicieron una preselección a nivel nacional y contaron con ella.

Y así, una vez que la eligieron para representar a España, Noelia tuvo claro que tenía que echar mano de su mejor secreto para demostrar que era la mejor: «Cocinar como si fuese para ti misma, para tu familia, dar lo mejor a los demás, con un buen producto y con cariño», explica. Para la chef ilicitana, la receta del éxito de los arroces es que tengan un buen fondo, que los ingredientes estén en equilibrio y no resalte uno por encima del otro. «Que cuando te metas una cucharada en la boca sepas diferenciar cada ingrediente y que uno no enmascare a otro como a veces ocurre con el romero si nos excedemos, que la paella solo sabe a romero», explica.

De familia

Estas claves las lleva poniendo en práctica desde hace mucho. Y es que desde que nació y se creció entre una familia de cocineros reconoce que supo que quería ser chef. Para ello, se formó en el Instituto Cap de l’Aljub de Santa Pola y luego en el CDT de Alicante hasta acabar haciendo un master en Dirección de Empresas de Hostelería. Sin embargo, Noelia admite que sigue aprendiendo cada día de lo que escucha y ve.

En el concurso también tuvo que enfrentarse a un reto: cocinar a gas, después de llevar todo el año haciendo sus arroces a la leña, un pequeño desafío para el que tuvo que prepararse unos días antes, ya que los tiempos de cocción no son los mismos.

Este certamen, El World Paella Day, es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, a través de Visit València, Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación de València, a través de Turisme València, y Turespaña para impulsar el plato más típico de la Comunidad. Uno de los principales objetivos del concurso desde sus inicios, fue incrementar la visibilidad de la paella en el ámbito internacional y reivindicar que València es el territorio de origen, aunque este plato traspasa fronteras y se cocina prácticamente en todo el mundo.