Siguen las denuncias por deficiencias en la residencia de mayores de Altabix

La coordinadora explica las deficiencias en la situación del centro de ancianos de Altabix como un ejemplo porque, por desgracia, no es el único de la Comunidad Valenciana donde los familiares detectan problemas en la atención o en la localización, como era el caso, de personal que pueda cubrir vacantes o bajas. "Cuando desde las residencias se ha solicitado ayuda a la Conselleria de Sanidad, esta mantiene que sus bolsas de trabajadores están vacías y que no pueden enviar personal", explican. Desde RECOVA consideran que la administración está "arrinconando a nuestro mayores. A causa de estos déficits de personal tenemos una cantidad de infecciones de orina y sepsis urinarias descomunales en la Comunidad Valenciana". La coordinadora es especialmente crítica con la contestación que recibe del departamento que dirige Ana Barceló pues "no está dando respuesta a nuestros correos electrónicos ni demandas". Y consideran que la información que está facilitando, por ejemplo de los brotes, es inexacta.

La residencia de Altabix es blanco de las críticas de los familiares de usuarios desde hace nueve meses, cuando surgió un brote de coronavirus, que costó la vida a cerca de 20 usuarios tras extenderse el contagio entre usuarios y trabajadores, lo que dejó muy mermada la plantilla que les atiende y obligó a la Unidad Militar de Emergencias a realizar una desinfección en mitad de la pandemia. Pero llovía sobre mojado porque ya entonces el Síndic de Greuges había solicitado por escrito a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que interviniera la residencia si seguían produciéndose las deficiencias que le habían hecho llegar los familiares de los ingresados en una queja. Posteriormente hubo una segunda que tampoco ha tenido resultados positivos, a juicio de los afectados. RECOVA asegura que han intentado reconducir la situación con el departamento de Mónica Oltra, y mantenido encuentros con la Conselleria, la última el pasado día 9, para abordar el problema genérico de las residencias de la Comunidad Valenciana y de la necesidad de implementar políticas y soluciones acordes con los servicios que precisan los ancianos, algo que a día de hoy no se está cumpliendo, según este colectivo, que considera que se están produciendo "vulneraciones de derechos fundamentales, que deben dejar de producirse. Situación que se ha vuelto mucho más acusada con la irrupción del covid-19".

Entre las propuestas de RECOVA está la modificación de las medidas de restricción por el covid. En estos momentos, 25 residencias de la Comunidad Valenciana (que son 326) tiene brotes de covid y la plataforma considera que "cuanto antes se revisen las condiciones de desarrollo de la vida en residencias" antes mejorará las condiciones de los usuarios. Igualmente reclaman mejorar ratios de personal "para que los mayores que viven en estos centros no encuentren sus derechos caducados con la edad".