La Policía Local refuerza el control del aeropuerto por el aumento de traslados ilegales tras la pandemia

Un embudo

Sánchez explicó que el aeropuerto es un «embudo» muy complicado porque el transporte de pasajeros no se restringe exclusivamente a la provincia; de hecho, se ha detectado un incremento de transportes de otras comunidades, aunque principalmente de la Región de Murcia, que son VTC (Vehículo de Transporte con Conductor). Estos tienen un porcentaje de traslados fuera de su comunidad pero, ¿quién se encarga de comprobar que eso se cumpla?. Con cuestiones como esta tienen que lidiar los agentes que van descubriendo un gran número de prácticas irregulares, que muchas veces son menos de la que los taxistas consideran que se están produciendo. Ahora bien, es imposible controlar durante las 24 horas del día los 365 días del año la terminal. Los agentes no sólo comprueban la documentación de cada vehículo, especialmente la tarjeta que identifica a cada conductor con la matrícula del mismo, sino a aquellos taxistas que son foráneos, a los VTC y a otros transportes no reglados, como el de turistas extranjeros que contactan con otros que residen aquí a través de terceros para que, a cambio de un módico precio, los recojan o lleven al aeropuerto. En cualquier caso la casuística es muy variada y no todos son regularizables dentro de una reglamentación que, muchas veces no se entiende, como el hecho de que se tenga que ir a recoger a alguien a la terminal, en un contracto previamente pactado, incluso en el precio, pero con el taxímetro en marcha desde que saliera del municipio, con o sin cliente, aunque la cantidad acordada sea otra inferior.

Sánchez asegura que la picaresca es diversa y que, incluso, estos controles están sirviendo para encontrar irregularidades flagrantes, como empresarios que ya están cobrando la jubilación, pero que se dedican a esta actividad o taxis que tienen trabajadores sin regular o con algún documento que falta en la licencia o en el contrato. En cualquier caso, una labor tan farragosa. El responsable del servicio, que estuvo a pie de acceso al aeropuerto junto a responsables de la inspección de la Conselleria de Transportes, explicó que la Policía Local va a mantener estos servicios y esta labor de forma ininterrumpida, aunque admitió que el incesante aumento de la actividad aeroportuaria hace que cada vez sea más complicado el ir deteniendo, uno por uno, a cada vehículo para constatar a quién va a recoger. En cualquier caso, los taxistas de Elche, que cubren la terminal los 365 días del año y a cualquier hora, haya o no vuelo, siguen exigiendo más controles y vigilancia lo que, por malo que parezca, demuestra que el aeropuerto a vuelto a «vivir»... aunque también con sus «piratas».