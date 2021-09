Les ruego que no lo tomen como una frivolidad por mi parte, pero debo confesarles que una de las consecuencias más lacerantes para mí de las limitaciones que la pandemia ha impuesto en nuestras vidas ha sido las cortapisas a la hora de poder viajar al extranjero, pues tengo debilidad por Italia, país al que siempre iba una o dos ves al año y que ahora no he visitado desde noviembre de 2019. De hecho, justo el día que se celebraron las elecciones generales en nuestro país yo estaba en Milán. Fue un lenificativo, dicho sea de paso, recibir el escrutinio de esas elecciones en la distancia, aunque lo hayamos tenido que sufrir todos los días desde entonces. Cosas de la democracia, a unos les gustan más los resultados de las votaciones y a otros nos gustan menos.