El PP pide a la edil Puri Vives que aclare al pleno "sus embargos"

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, José Navarro, ha anunciado que los populares han registrado una solicitud de comparecencia de la concejal de Transparencia, Purificación Vives, para que rinda cuentas acerca de su situación patrimonial y de la imposibilidad de los juzgados de localizarla.

Navarro ha declarado en una comparecencia esta mañana que “desde que anunciamos la situación irregular de la concejal Vives y su falta de colaboración con la justicia para hacer frente a sus deudas, la concejal se ha escudado en un comunicado de su partido para no dar explicaciones al pueblo de Elche, pueblo que le paga un sueldo y que tiene el derecho a saber, por qué una persona que gestiona el dinero público, no colabora con la justicia cuando se le requiere”.

"El pueblo que le paga un sueldo tiene el derecho a saber por qué una persona que gestiona el dinero público, no colabora con la justicia cuando se le requiere", dice Jose Navarro (PP)

“Vives ha demostrado, hasta el día de hoy, que le viene grande su responsabilidad, una concejal que no es transparente con su situación, que rehúye de dar explicaciones voluntarias a la ciudadanía, al igual que lo hace con la justicia, demuestra su falta de compromiso con el cargo que ostenta y la ejemplaridad que debiera dar”.

“Ha sido esta situación de silencio la que nos ha hecho solicitar su comparecencia, una comparecencia que busca respuestas a sus acciones, una comparecencia que servirá para que explique a Elche los motivos por los que una concejal no ha colaborado con la Justicia y ha intentado esquivar cualquier notificación”.

“El gobierno de PSOE y Compromis no puede seguir tapando esta situación, González es responsable de todo lo que ocurre con sus concejales, y ellos que eran el gobierno de la ejemplaridad u transparencia no pueden seguir ocultando a la Sra Vives para impedir que dé la cara. Las explicaciones no las tiene que dar a la ejecutiva del PSOE como ha dicho González, las explicaciones se las tiene que dar a los ilicitanos que son los que le pagan el sueldo”, ha concluido Navarro.