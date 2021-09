Dos costras y una tarta rústica, a la final de Superchef Sénior de Elche

Una vez terminada la votación se sumaron los Me Gusta y los Me Encanta para obtener el resultado. La concejala de Política de Mayores, Puri Vives, ha agradecido a las once personas que presentaron sus platos enviando una fotografía y la descripción de cómo hacerlos.

Puri Vives ha destacado la alta participación, ya que “ha habido un total de 1.267 votaciones en nuestra página de Facebook hasta las 23:59 horas del viernes 24 de septiembre, así como un gran número de visualizaciones de los platos presentados”. La edil ha puntualizado que “estos resultados demuestran que el concurso está más que afianzado y confiamos en que próximamente se pueda hacer de forma presencial al cien por cien”.

Gran final

La final del concurso se hará este miércoles 29 de septiembre en la Escuela Municipal de Hostelería. En ella participarán tres chefs de Elche: Patricia Sanz, del Restaurante Atelier; Carmen Canals, de Latería Elche; y Fran Castell, de Confitería Castell, que serán los encargados de elaborar los platos. Además, el acto contará con la presencia de los concejales de Políticas de Mayores, Puri Vives; de Urbanismo, Ana Arabid; y de Desarrollo Turístico, Carles Molina.

Vives ha señala que “las autoras de las recetas también acudirán a la final para ver como se cocinan sus platos y para probar el resultado”. El concurso cuenta con el patrocinio de la red de supermercados Dialprix y con la colaboración de diferentes chefs de renombre de la ciudad.