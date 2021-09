Abonados a la crispación

Sólo hay que ver lo que pasó el lunes en el pleno, que comenzó a las nueve de la mañana y acabó a las ocho y cuarto de la tarde. Un concejal me decía ayer sin acritud que el periódico no había dado suficiente cobertura a una de sus intervenciones, y probablemente tendría razón, pero todos los días intentamos resumir la actualidad, no contar La Biblia. Lo grave de todo es que meter a 25 políticos durante once horas en una sala y no encontrar un titular, digamos, de cierto nivel sobre lo que allí pasó y que los ciudadanos, al leerlo, piensen: «¡Esto es lo que necesitamos, políticos que resuelvan nuestros problemas!» demuestra que los plenos se han quedado para torturar durante horas a los propios políticos que participan, que se cuecen en su salsa pensando que su intervención va a ser la más acertada (que no digo yo que no lo sea) y que va a merecer más que la del resto en los medios.

Con todo ello, los periodistas nos estamos quedando con los pequeños detalles, aquello que nos hace gracia o nos llama la atención entre aspirina y aspirina, entre cabezada y cabezada. Así que convertir a la concejala Puri Vives en el centro del pleno, como hizo el PP, para preguntarle por la suma de sus deudas y embargos o por qué la tienen que citar por edictos, se puede ver como un ataque a su esfera personal o bien como un asunto público, todo depende del cristal con el que se mire y se enfoque la cuestión. El PSOE hizo una cosa muy bien: dejarla defenderse, quizá porque el alegato que leyó no era suyo y había sido concienzudamente preparado, y no por ella, y bastante más que la intervención del edil popular José Navarro. Era tan bueno que terminó por dar la sensación de que Vives es una víctima del sistema cuando por quien habría que sentir pena es por las personas a las que no ha pagado, que no sabemos en qué cuantía porque en su última declaración de ingresos y gastos, que es un documento público visado por el secretario y que se publica anualmente por una ley valenciana de transparencia (área de la que es edil), hizo un copia y pega de un año a otro. Y sí, es cierto que a cualquiera le pueden embargar el sueldo; de hecho, Vives no es la única colocada por el PSOE en el Ayuntamiento en esta situación, pero moralmente no se sostiene que siga. En su momento ya argumenté que debía dimitir y se puede o no estar de acuerdo, pero tampoco es para que se le termine aplaudiendo por el PSOE en el pleno porque de nada puede sentirse orgullosa ni ella ni sus palmeros que aseguran que han venido para cambiar la política.