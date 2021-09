Pablo Ruz: "En el colegio me llamaron maricón y esas cosas son fruto del odio"

El portavoz popular dijo que hacer de esto una lucha política le parece irresponsable. Y aseguró también que no creía en los colectivos. "Creo en las personas, en su manera de amar, de hablar con dios o no, en su manera de entender la vida, su futuro... en el año 2021 hablar de estas cosas parece que sean obvias, pero esto de adscribir a colectivos por su forma de entender la vida es reduccionista. A mí no me van a encontrar ahí". dijo.

La moción del PSOE salió aprobada con el respaldo de todos los grupos políticos, excepto por Vox que una vez más se desmarcó de este tipo de iniciativas.

"Condenamos la violencia en todos los ámbitos, no discriminamos a los homosexuales, no hacemos diferencias, ni ateos, todos somos iguales porque somos hijos de Dios". Así justificó su portavoz Aurora Rodil el rechazo a la propuesta. Pidió al equipo de gobierno que dejen de "inventar guerras" y les acusó de querer "manejar ideológicamente un colectivo, la gente opta por la identidad sexual que quiere y no forma parte de un colectivo. Y vamos a votar valientes que no".