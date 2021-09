El PP acusa a ediles del PSOE de mentir en su última declaración de bienes

El Partido Popular de Elche ha pedido al secretario municipal del Ayuntamiento que les remita la declaración de bienes de todos aquellos concejales del gobierno municipal que hayan tenido que rectificarlas por haber declarado dos años seguidos tener exactamente las mismas deudas y las mismas ganancias, tal y como contó este diario el pasado domingo.

El portavoz adjunto del PP, José Navarro, señaló que «es evidente que la concejala de Transparencia, Puri Vives, mintió en su declaración de bienes, tal y como reconoció en el Pleno, donde no se reconoce en el pasivo todas las deudas que ostenta, no correspondiendo con la realidad financiera; ahora bien, la señora Vives no es la única que ha plasmado una declaración de bienes falseada, que no corresponde con la realidad». Navarro apuntó directamente a Héctor Díez, María Dolores Galiana, Mariano Valera, María José Martínez, los concejales del PSOE que manifestaron en el documento público de 2020 y 2021 que sus ingresos y deudas no han variado ni un céntimo.

«Son muchos los errores, equivocaciones y deslices a los que nos tienen acostumbrados los miembros del equipo de gobierno, pero en esta ocasión lo reseñable es que, mentir en una declaración de bienes, supone que estamos hablando de falsedad en documento público al ocultar premeditadamente información relevante», lamentó el concejal popular.

Y de esta situación, el PP ha responsabilizado directamente al alcalde, Carlos González, «de este caos de sus concejales, un caos que conlleva mentir de manera reiterada durante tres años seguidos sobre el patrimonio de sus concejales. Si González abogara de manera contundente a favor de la transparencia haría que sus concejales dieran las explicaciones oportunas, porque son muchos los ciudadanos que exigen que se aclare esta situación», concluyó el portavoz adjunto del PP.

Pese a que esa información con la que rinden cuentas es pública y ese documento lo puede consultar cualquiera en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) siempre estará la duda de si los cargos públicos cuentan o no toda la verdad. En la declaración del 2020 y la del 2021 hay algunos que han manifestado tener deudas idénticas, sin que haya variado ni un solo euro, ni siquiera los céntimos de sus pasivos. Y también están los que aseguran haber cobrado exactamente lo mismo de un año a otro, pese a que sus sueldos tuvieron que ser algo superiores por la actualización del IPC o por el incremento del 2% que aprobó el Gobierno central para todos los trabajadores públicos en 2020, después de varios años de congelación.