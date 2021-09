El campo de Elche volverá a mostrar sus productos en la ciudad

Felip Sànchez ha remarcado que la fireta se ha convertido en una cita habitual de la ciudad, no solo por su gastronomía si no por el interés turístico que suscita. Dátiles, alcachofas, almendras, melón de carrizales y granadas son algunos de los productos agrícolas presentes. Por no hablar de la infinidad de productos ecológicos que se cultivan o las bebidas como el vino o las cervezas artesanales de marcas locales.

La feria se desarrollará con control de aforo y con todas las medidas higiénico-sanitarias frente al coronavirus, según ha explicado el edil, quien ha destacado el enorme esfuerzo que supone para muchas personas participar en este evento debido a las circunstancias actuales por la pandemia. En este sentido, Sànchez ha manifestado que desde su concejalía se hará lo posible para colaborar si hiciera falta con los expositores con la finalidad de facilitar su presencia.

El edil ha animado a los expositores a participar y ha informado de que el plazo de inscripción está abierto hasta el 4 de octubre y se podrá realizar mediante un formalario.

Los interesados deberán contactar con la Concejalía de Desarrollo Rural o Tarsa para conocer cualquier tipo de información sobre la fireta.

Por su parte, Valeria Guilló ha indicado que las puertas de la feria se abrirán desde las 18 horas del viernes, 15 de octubre, hasta las 22:00 horas del domingo 17. Además, contará con la participación de entidades asociativas agrícolas, así como vendedores de productos del Camp d’Elx.

Antes de esto, el Paseo de la Estación recibirá a partir de este viernes la quinta edición del Festival 'Elx Street Market' con música en directo, mercado de diseño y once furgonetas, caravanas y carritos 'foodtrucks' de estética vintage que mostrarán una amplia oferta gastronómica de productos nacionales e internacionales de calidad. Pese a que la feria coincidirá con el final de muchas de las restricciones anunciadas por el Consell, el concejal Sànchez, acompañado de los organizadores del evento, Rafa Baeza y Amadou Sow, ha destacado la importancia de cumplir con todas las medidas de protección frente al coronavirus.