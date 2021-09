Dos semanas sin personal de confianza

El PP ha vuelto a ver en este asunto otra vuelta de tuerca en sus relaciones con el alcalde, que les dice una cosa, da una imagen pero hace otra en su contra. De hecho, aseguran fuentes del PP que el día 25 de agosto se preparó ya el decreto por el cual se notificaba la baja por paternidad de Guilabert y su sustitución por estas dos trabajadoras a media jornada, donde aparecían ya sus datos. Ahora bien, el decreto sólo lo puede firmar el regidor, que regresaba de vacaciones el 1 de septiembre. Según los populares, es muy habitual que se firme un día pero que tenga efectos desde que se solicita el cambio porque pueden haber contratiempos como el que ocurrido: que el alcalde estuviera ausente y no tuviera firma delegada para estos decretos.

Pero, ¿por qué no tiene fecha del 25 de agosto pero tampoco del día 1 de septiembre, que fue cuando regresó González? Porque desde Alcaldía le dijeron al PP a la vuelta de las vacaciones del regidor que este quería hablar de ello con Ruz y ambos no coincidieron por problemas de agenda hasta el 9 para comentarlo. Habían pasado ya dos semanas desde que se notificó la baja. Y González, pese a que el PP le ha insistido en que llevan trabajando desde que se notificó el hecho, no lo ha hecho efectivo hasta 16 días más tarde, con lo cual las dos sustitutas han trabajado desde el 25 de agosto sin cobertura legal y, lo que es peor, sin cobrar nada. Los populares reprocharon al regidor ayer el poco tacto cuando se trata de los derechos laborales de un empleado del PP, de lo que su decisión afectó al trabajo de su propia formación y al hecho de que, además, eran dos trabajadoras a media jornada las que iban a realizar la tarea del feliz padre.

El funcionario de empleo percibe 1.800 euros mensuales por su labor. Las dos trabajadoras iban a cobrar unos mil euros al mes, parte de esa cantidad será la que perciban estos días porque solo están dadas de alta desde el 9.