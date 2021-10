El lamento de las familias en el día de los mayores contra los geriátricos: "son prisioneros sin condena"

No podemos seguir tolerando la vulneración de los derechos constitucionales de los residentes, es impropia de un Estado democrático; no se pueden limitar más que a cualquier otro ciudadano el derecho a las visitas y reunión con sus familiares, ni el derecho a las salidas y a la libre circulación. En los centros residenciales se vulnera todos los días el derecho de reunión de los residentes y sus familias. Estas vulneraciones de derechos y libertades fundamentales se siguen produciendo a día de hoy con el régimen de salidas y visitas de los residentes, establecido por los Gobiernos autonómicos y agravados por la actuación de la mayoría de las direcciones de las residencias. El hecho de que el 86,9% de las plazas residenciales en el Estado español (en Comunidad Valenciana, el 91,1%) estén gestionadas por la iniciativa privada, hace que, en el mejor de los casos, los Gobiernos autonómicos no se enteren de lo que pasa en los geriátricos y que, en la peor situación, sean cómplices de estas medidas vulneradoras de derechos. Constatamos con preocupación e inquietud, no exenta de indignación, que se están limitando por parte de los protocolos establecidos por las CCAA., algunos de ellos denunciados judicialmente, también ante las Fiscalías, la libertad de movimientos y del derecho a recibir visitas que cualquier otro ciudadano pueda tener en estos momentos, por el hecho de vivir en una residencia. Así se lo hemos trasladado a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Hay residencias en Comunidad Valenciana que limitan al máximo las visitas y salidas a pesar de que la normativa establezca que se deben desarrollar “con normalidad”.

Los residentes son prisioneros, sin delito ni condena. Hay ocasiones en las que tienen menos visitas que los presos de una cárcel. . Las restricciones están hechas a medida de los intereses de las empresas gestoras: menos trabajo, más posibilidad de ocultar la absoluta falta de personal y por consiguiente más beneficio económico. Hay que acabar con los protocolos que dejan en manos de las empresas gestoras de las residencias la decisión sobre la frecuencia de las visitas, la duración de las mismas o la posibilidad de efectuar salidas al exterior. Las autoridades de las CC.AA. deben garantizar estos derechos en las residencias, llegando incluso a la intervención temporal, también de las que sean privadas, para asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales y fundamentales, sagrados.

Exigimos la restitución de sus derechos, el fin de unas limitaciones que en absoluto les protegen, todo lo contrario, les condenan al abandono y a la soledad, con una afectación terrible en su estado emocional y físico. Y esta situación es especialmente grave, respecto de las personas que por sus condiciones se encuentran encamadas en las habitaciones; no se les puede privar del contacto con los suyos porque es enterrarlos en vida.

Por otro lado, los déficits escandalosos de personal redundan en la vulneración constante de la dignidad de las personas de edad en las residencias y se incurre, por ello, en situaciones constantes de maltrato institucional. Estamos convencidos de que muchas situaciones y actuaciones que se han dado y se dan en las residencias de Comunidad Valenciana y de toda España, quedan encuadradas dentro de las tipificadas como delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de auxilio.

Aun se discute cómo se tiene que realizar la fusión socio-sanitaria. Falta coordinación o se da una deficiente existencia, entre los servicios de salud y los servicios sanitarios de las residencias. La atención sanitaria de los residentes debe estar en manos también de la Sanidad Pública. Ésta debe asistir a las residencias privadas que tengan conciertos y a las públicas con concesión privada. Sin embargo, no es ésa la realidad, y lo hemos vivido con el brote de la residencia Domus Vi de Vila-real y con la residencia de Altabix de Elche o en la Domus Vi de Concentaina por poner algún ejemplo. En la primera se han llegado a contagiar este pasado mes de agosto hasta 50 residentes y 10 trabajadores falleciendo 7 residentes, y Sanidad no ha enviado ni un solo auxiliar, ni enfermera, ni médico. Y en la de Altabix de Elche, llevamos más de dos meses sin las enfermeras que exigen los pliegos y además con más de 15 turnos sin ninguna enfermera en el último mes y medio. En la residencia Domus Vi de Concentaina también carecen de enfermeras en determinados turnos de noche. Y todo eso se consiente por la Generalitat Valenciana Las personas mayores ingresadas en residencias poseen de facto menos derechos que si habitaran un piso de alquiler, o si residieran en un hotel o se encontraran en un hospital. La excusa de las empresas es que la Sanidad Pública se ha llevado a los profesionales sanitarios pero los que hemos vivido y padecido el modelo residencial sabemos que las condiciones laborales y salariales en los geriátricos son inasumibles. Por ello instamos en un día como hoy, una vez más, a las Consellerías implicadas (Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanitat) y a la patronal AERTE a modificar el actual modelo residencial mejorando ratios y salarios para todas las residencias, públicas y privadas.

Estamos a más de 2 puntos de la media europea en número de trabajadores por cada 100 residentes, y hasta 3 y 4 veces menos que países como Holanda, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, unido a la deficiente formación y remuneración de quienes trabajan en el sector de los cuidados, redundan en una vulneración constante de la dignidad de las personas de edad en los centros residenciales y se incurre, por ello, en situaciones constantes de maltrato institucional físico y mental con estas personas indefensas y desvalidas.

Respecto de la Conselleria de Sanitat, también estamos especialmente molestos por la forma en la que ha administrado la tercera dosis de la vacuna Covid en muchas residencias. Estamos a favor de la vacunación pero no se pidió el consentimiento informado respecto de la misma ya que desde Sanitat se avisó a las residencias de la administración de esa tercera dosis con apenas unas horas de antelación en muchos casos. La tercera dosis no forma parte de la pauta completa anterior y se debió haber informado a los familiares con tiempo suficiente de esa inoculación. Además había mayores convalecientes por otras patologías, respecto de quienes no dio tiempo a realizar una valoración médica adecuada acerca de la conveniencia en su administración.

Cuando el envejecimiento se acepta como un éxito, como un logro, el recurso a las competencias, experiencias y recursos humanos de los grupos de más edad se asume con naturalidad, como una ventaja para el crecimiento de sociedades humanas maduras, plenamente integradas. Pero estamos muy lejos de aprovechar la experiencia y la sabiduría de las personas de edad, muy lejos de una sociedad para todas las edades y muy lejos de considerar la longevidad de la vida como un éxito de la humanidad y de los servicios de salud.

Los derechos son para toda vida, también en las residencias. Es el momento del cambio de modelo: Ahora o nunca. Pedimos al Gobierno central que tanto las partidas presupuestarias, como las destinadas al Plan de Choque en Dependencia y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los cuidados de larga duración, se condicionen a la hora de su distribución, a cambiar radicalmente el modelo residencial, a la mejora de las instalaciones e infraestructuras, a incrementar las ratios, la formación y la remuneración de los y las trabajadoras del sector, a fomentar y establecer cauces de participación de residentes y familiares en los centros, y a reequilibrar la desproporción existente en la titularidad y gestión de las residencias en favor de lo público y a que esas partidas se condicionen a que sea también lo público quien cubra los déficits de plazas existentes en el Estado (alrededor de 80.000), según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Respecto de la sociedad, ya no le pedimos empatía respecto del estado de las residencias (con ese discurso no hemos conseguido movilizarles); les pedimos que sean egoístas y se preparen para el futuro porque ingresar en una residencia no es algo que desees ni planifiques, y a todos nos puede llegar.