El rector de la UMH rechaza la Ley de Universidades del Gobierno porque les restará autonomía

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Universidades que dirige Manuel Castells, lleva meses trabajando en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con el objetivo de culminarlo este otoño. Esta iniciativa pretende agilizar la gestión de los campus para que se especialicen y modernicen en busca de la excelencia académica. Este punto de partida está muy alejado de la visión que tiene de la nueva ley la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que, de momento, se opone frontalmente a ella. La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se suma a esta postura y también rechaza el planteamiento inicial del Gobierno, al considerar que restará autonomía y capacidad de maniobra a las universidades.

La visión sobre este espinoso asunto que tiene la UMH fue dada a conocer ayer por el propio rector, Juanjo Ruiz, en los prolegómenos de la celebración del acto de apertura oficial del recién estrenado curso 2021/22, una ceremonia que tuvo lugar en el edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. El dirigente universitario señaló que el proyecto en el que está trabajando actualmente el ministerio de Castells «no resuelve los auténticos problemas» que tiene el sistema de educación superior en España.

El Consejo de Universidades mantuvo una reunión el jueves en la que los 72 rectores de las universidades públicas y privadas se vieron las caras con el ministro para debatir sobre la LOSU. «La respuesta que le dimos fue de rechazo porque la ley no nos convence. Consideramos que nos supone un avance, no nos resta autonomía a las universidades y que no resuelve los problemas reales. Pensamos que se está desaprovechando una gran oportunidad», dijo el rector. Ante este escenario, la CRUE ha presentado más de treinta folios con alegaciones. Eso sí, en la UMH se agradece que el ministro Castells muestre en todo momento una actitud dialogante para tratar de alcanzar un consenso con las universidades.

Mejoras

«Lo que queremos es mejorar el funcionamiento del sistema universitario, que se más fácil, con unos procedimientos más ágiles y menos burocráticos. Está ley le resta a la UMH autonomía para tomar responsabilidades», insistió Ruiz, antes de poner sobre la mesa otra de las claves de la falta de sintonía actual: «La carrera profesional es una cuestión fundamental para los investigadores y profesores jóvenes. Por eso, la nueva ley debe aportarles estabilidad para que tengan una visión clara de su futuro». Todos estos argumentos llevan a la Universidad ilicitana a hacer suyas las discrepancias de la CRUE.

El descontento con los planteamientos iniciales de la LOSU no fue la única reivindicación que quiso hacer el rector en la apertura oficial del curso. Ruiz volvió a exponer otro clásico, el de los problemas de falta de financiación. «Es urgente la puesta en marcha del plan de financiación de las universidades. Nuestro problema no es la deuda, es el funcionamiento. Hay otras universidades que con el presupuesto no cumplen ni el capítulo de nóminas. Nosotros estamos un poco más saneados pero no podemos ejecutar programas ni planificarlos. Todos los años hay que negociar y así no hay forma de establecer un plan de actuaciones a largo plazo», lamentó el dirigente universitario, quien también dio a conocer que el presupuesto universitario llegará este curso a los 109 millones de euros.

Más adelante, durante el discurso que pronunció en el salón de actos, Ruiz retomó la cuestión de la financiación, con una petición directa a la consellera de Universidades, la ilicitana Carolina Pascual, quien le acompañó en la presidencia de la ceremonia: «Este acto de apertura es el último entre las universidades de la Comunidad Valenciana. Querida consellera bien sabes que en cada uno de estos actos mis compañeros rectores han insistido en la urgentes necesidad de disponer de un plan de financiación de las universidades. Me uno a esta reivindicación y ofrezco toda la colaboración de la UMH para disponer cuanto antes del plan. Si es posible hoy, mejor que mañana».

Inicio positivo

Al margen de esta serie de reivindicaciones, lo cierto es que el curso universitario arrancó el pasado día 20 con el 100% de presencialidad en las aulas y, hasta el momento, en las dos primeras semanas de clases no ha habido que lamentar ningún incidente relevante vinculado a la pandemia. En este sentido, la única incidencia que se ha producido ha estado relacionada con la medición del C02 en los espacios interiores.

En algunas aulas, apenas unas pocas, se ha detectado una presencia de partículas superior a la recomendada, lo que ha llevado a activar el protocolo para corregir esta leve incidencia. La UMH ha adquirido este curso, como novedad, un centenar de medidores de C02 para evaluar permanente la calidad del aire. La pandemia también ha acelerado la digitalización de los sistemas de docencia y administración, un proceso que se quiere reforzar aún más durante este año académico.

98% de vacunados entre profesores y personal universitario

En relación a la pandemia, la UMH ha hecho una encuesta entre su profesorado y su personal de administración y servicios, en la que han participado más de 900 personas. El resultado señala que el 98% de los consultados ha completado la pauta de vacunación al haber recibido las dos dosis. Si se cuenta también a los que han recibido una dosis, el porcentaje se eleva al 99%. «Este es el resultado que esperábamos. Donde hay ciencia del conocimiento, no hay negacionismo. Son los valores que queremos trasladar a los estudiantes para que les sirvan de ejemplo», indica el rector al respecto.