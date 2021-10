La regulación de semáforos los próximos cinco años costará 3,3 millones de euros

La regulación de los semáforos de la ciudad y de las pedanías durante los próximos cinco años costará 3,3 millones de euros al Ayuntamiento. Es el contrato más importante que la junta de gobierno local ha aprobado esta semana sacar a licitación y que, según el portavoz del ejecutivo local, Héctor Díez, es una iniciativa esencial para el funcionamiento del tráfico en el municipio.

Este contrato se encarga de la gestión de cerca de 300 cruces semafóricos en Elche, de más de 160 puntos de prioridad del autobús urbano, 29 cámaras de tráfico, diez centrales de comunicación, cuatro estaciones de tramitación de datos, así como el sistema de control de la sala de tráfico del Ayuntamiento de Elche.

Otro de los asuntos de calado autorizados por PSOE y Compromís esta semana ha sido la adjudicación de uno de los seis solares municipales que salieron a subasta, además de 20 plazas de garaje a un total de 14 propietarios.

La parcela que ha encontrado comprador, por 110.000 euros, es de uso industrial, está situada en el sector E-23 (en el entorno del campo de fútbol) y dispone de 550 metros cuadrados. El resto de solares que el Ayuntamiento trató de colocar son principalmente de uso residencial-terciario y de dimensiones ajustadas, que permiten la construcción tanto de viviendas como de establecimientos comerciales. Tres de éstos se encuentran en Las Bayas y la más grande tiene 1.500 metros cuadrados, que daría para 20 casas. Otro está en Torrellano.

El equipo de gobierno había supeditado a la venta de terrenos dos millones de euros de la inversión que contemplaban los presupuestos de 2020, una fórmula a la que recurre cada año y que siempre acaba teniendo poco éxito porque apenas hay interesados en el suelo municipal.

De cualquier manera, el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, explicó que el hecho de que no se hayan vendido los solares subastados no significa que no vaya a realizarse las inversiones que estaban condicionadas a este recurso, ya que muchas contaban con otras fuentes de financiación.

Por otra parte, el bipartito dio luz verde este viernes a dos importantes licencias de obras para la construcción de dos viviendas. La primera de ellas, es una edificación de 14 viviendas en la calle Mariano Pérez Vives y la segunda una edificación de 16 viviendas en la calle Colombia.

También autorizó que el próximo sábado, 9 de octubre, (día de la Comunidad Valenciana) sea un festivo aperturable y que, por lo tanto, los mercados y los mercadillos de la ciudad puedan abrir sus puertas.